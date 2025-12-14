La découverte inattendue d’un nouveau prédateur du frelon asiatique surprend les spécialistes

Et si la nature venait de révéler un allié aussi discret qu’espiègle, prêt à s’inviter dans la longue bataille contre le frelon asiatique ?

Photo de Nathalie Kleczinski Nathalie Kleczinski Follow on LinkedIn 14 décembre 2025
0 2 minutes de lecture
La martre chasse le frelon asiatique
La martre chasse le frelon asiatique. Photo d'illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Parmi toutes les vidéos étonnantes que je consulte pour NeozOne depuis ma petite commune de Réau, celle-ci m’a littéralement fait lever un sourcil de surprise. Et, ce n’est pas d’une invention dont je vais vous parler, mais d’un animal, longtemps considéré comme nuisible : la martre européenne. Aujourd’hui, cet animal est protégé et trop souvent méconnu. Une petite martre a été filmée en train de dévorer un nid abandonné de frelons asiatiques. Cette découverte pourrait être une aubaine pour les apiculteurs car les prédateurs de frelons asiatiques sont trop peu nombreux pour lutter ! La martre, décrite par la Ligue de Protection des Oiseaux, deviendrait donc une alliée pour la biodiversité et pourrait devenir le 16ᵉ membre de la liste des prédateurs que nous avions publiée dans cet article. Grâce à l’analyse détaillée de ce comportement sur Allo-Frelons, je vous explique comment la martre chasse le frelon asiatique. Décryptage.

La martre, ce petit fantôme des forêts qui surprend tout le monde

Si vous avez déjà eu la chance d’apercevoir une martre, vous faites partie d’un club très restreint. Agile, silencieuse, omnivore et adepte des grandes hauteurs, elle vit souvent loin des habitations. Grâce à la séquence filmée par Cerf Pirate puis relayée par ALLO FRELONS, on la découvre en train d’explorer un nid secondaire de frelons asiatiques, totalement déserté en fin de saison, pour y récupérer les larves encore présentes. Un comportement opportuniste, certes, mais qui confirme des soupçons évoqués depuis des années. En Asie, la martre à ventre jaune est déjà décrite comme prédatrice de Vespa velutina, ce que confirment des études coréennes fondées sur des analyses de fèces. En Europe, aucune étude scientifique n’existait jusqu’à maintenant. Et, quand je pense que chez moi, où je laisse des zones non tondues pour les pollinisateurs, ce genre de scène pourrait aussi se produire un jour, je me dis que la nature sait encore surprendre.

Captures vidéo d'une martre s'attaquant à un nid de frelons asiatiques abandonné.
Une vidéo d’une martre dévorant des larves dans un nid de frelons asiatiques vient d’être dévoilée. Crédit photo : Le Cerf Pirate (capture d’écran vidéo Instagram) relayée par ALLO FRELONS sur Youtube

Une reconnaissance qui tombe à point nommé

Cette découverte fait d’autant plus écho que la martre n’est plus classée espèce nuisible depuis mai 2025, comme l’explique très bien ce décryptage de France Inter. Le Conseil d’État a annulé son classement, estimant qu’elle joue un rôle essentiel dans les écosystèmes. Quand on voit aujourd’hui qu’elle pourrait en plus contribuer à réduire, même très modestement, l’impact du frelon asiatique, on se dit que ce timing n’a rien d’un hasard.

Une martre sur une branche.
Une martre aurait été observée à dévorer les larves d’un nid de frelons asiatiques. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Et, au passage, si vous vous posez la question : non, la martre ne règlera pas la prolifération du frelon asiatique. Son comportement reste opportuniste et limité aux nids déjà affaiblis. Pour les situations dangereuses, mieux vaut toujours contacter des pros. Nous vous proposons d’ailleurs plusieurs ressources utiles, notamment pour savoir comment réagir après une piqûre ou même comment devenir piégeur volontaire.

À retenir sur cette découverte

  • La martre européenne explore les nids affaiblis ou abandonnés
  • Elle consomme les larves, comme certains oiseaux opportunistes
  • Ce comportement est déjà documenté en Corée du Sud
  • En Europe, il s’agit des premières observations directes
  • Elle ne régulera pas l’espèce, mais témoigne d’une adaptation naturelle en cours
Un nid de frelons asiatiques.
Un nid de frelons asiatiques sera souvent plus massif qu’un nid d’Européens, et surtout, son ouverture se situe sur le côté. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Une nature qui s’adapte, mais peut-on vraiment compter sur elle ?

L’observation est enthousiasmante, oui, mais elle ne doit pas occulter la réalité : l’homme reste au cœur de la régulation du frelon asiatique. Les spécialistes d’ALLO FRELONS le rappellent : seuls des professionnels peuvent neutraliser un nid actif. La martre, elle, participe modestement à l’équilibre, comme un signe discret que la nature s’ajuste, lentement mais sûrement. Alors, cette découverte vous surprend-elle autant que moi ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Rejoignez nos 950 000 abonnés via notre Newsletter , Google Discover et WhatsApp
Via
Youtube.com
Source
Allo-frelons.fr
Tags
Photo de Nathalie Kleczinski Nathalie Kleczinski Follow on LinkedIn 14 décembre 2025
0 2 minutes de lecture
Photo de Nathalie Kleczinski

Nathalie Kleczinski

Journaliste passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être… Voir plus »
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page