La découverte inattendue d’un nouveau prédateur du frelon asiatique surprend les spécialistes

Parmi toutes les vidéos étonnantes que je consulte pour NeozOne depuis ma petite commune de Réau, celle-ci m’a littéralement fait lever un sourcil de surprise. Et, ce n’est pas d’une invention dont je vais vous parler, mais d’un animal, longtemps considéré comme nuisible : la martre européenne. Aujourd’hui, cet animal est protégé et trop souvent méconnu. Une petite martre a été filmée en train de dévorer un nid abandonné de frelons asiatiques. Cette découverte pourrait être une aubaine pour les apiculteurs car les prédateurs de frelons asiatiques sont trop peu nombreux pour lutter ! La martre, décrite par la Ligue de Protection des Oiseaux, deviendrait donc une alliée pour la biodiversité et pourrait devenir le 16ᵉ membre de la liste des prédateurs que nous avions publiée dans cet article. Grâce à l’analyse détaillée de ce comportement sur Allo-Frelons, je vous explique comment la martre chasse le frelon asiatique. Décryptage.

La martre, ce petit fantôme des forêts qui surprend tout le monde

Si vous avez déjà eu la chance d’apercevoir une martre, vous faites partie d’un club très restreint. Agile, silencieuse, omnivore et adepte des grandes hauteurs, elle vit souvent loin des habitations. Grâce à la séquence filmée par Cerf Pirate puis relayée par ALLO FRELONS, on la découvre en train d’explorer un nid secondaire de frelons asiatiques, totalement déserté en fin de saison, pour y récupérer les larves encore présentes. Un comportement opportuniste, certes, mais qui confirme des soupçons évoqués depuis des années. En Asie, la martre à ventre jaune est déjà décrite comme prédatrice de Vespa velutina, ce que confirment des études coréennes fondées sur des analyses de fèces. En Europe, aucune étude scientifique n’existait jusqu’à maintenant. Et, quand je pense que chez moi, où je laisse des zones non tondues pour les pollinisateurs, ce genre de scène pourrait aussi se produire un jour, je me dis que la nature sait encore surprendre.

Une reconnaissance qui tombe à point nommé

Cette découverte fait d’autant plus écho que la martre n’est plus classée espèce nuisible depuis mai 2025, comme l’explique très bien ce décryptage de France Inter. Le Conseil d’État a annulé son classement, estimant qu’elle joue un rôle essentiel dans les écosystèmes. Quand on voit aujourd’hui qu’elle pourrait en plus contribuer à réduire, même très modestement, l’impact du frelon asiatique, on se dit que ce timing n’a rien d’un hasard.

Et, au passage, si vous vous posez la question : non, la martre ne règlera pas la prolifération du frelon asiatique. Son comportement reste opportuniste et limité aux nids déjà affaiblis. Pour les situations dangereuses, mieux vaut toujours contacter des pros. Nous vous proposons d’ailleurs plusieurs ressources utiles, notamment pour savoir comment réagir après une piqûre ou même comment devenir piégeur volontaire.

À retenir sur cette découverte

La martre européenne explore les nids affaiblis ou abandonnés

Elle consomme les larves , comme certains oiseaux opportunistes

, comme certains oiseaux opportunistes Ce comportement est déjà documenté en Corée du Sud

En Europe, il s’agit des premières observations directes

Elle ne régulera pas l’espèce, mais témoigne d’une adaptation naturelle en cours

Une nature qui s’adapte, mais peut-on vraiment compter sur elle ?

L’observation est enthousiasmante, oui, mais elle ne doit pas occulter la réalité : l’homme reste au cœur de la régulation du frelon asiatique. Les spécialistes d’ALLO FRELONS le rappellent : seuls des professionnels peuvent neutraliser un nid actif. La martre, elle, participe modestement à l’équilibre, comme un signe discret que la nature s’ajuste, lentement mais sûrement. Alors, cette découverte vous surprend-elle autant que moi ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !