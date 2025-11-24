La fonte des glaces de l’Antarctique a déclenché une réaction en chaîne il y a 9 000 ans

Dans un nouvel article paru dans Nature Geoscience, une équipe de chercheurs dirigée par le professeur Yusuke Suganuma du National Institute of Polar Research (NIPR), au Japon, rapporte un phénomène ancien mais inquiétant. Il y a environ 9 000 ans, une catastrophe climatique s’est produite en Antarctique. Elle a modifié profondément l’équilibre des océans, impactant directement le climat mondial. L’étude révèle que cet évènement, qui a eu lieu à la fin de la dernière ère glaciaire, a entraîné une augmentation du niveau des mers.

Des conséquences catastrophiques

Ce qui m’impressionne le plus, c’est que les chercheurs affirment que la hausse du niveau des océans n’était pas isolée. La fonte des glaces de l’Antarctique aurait déclenché une réaction en chaîne qui a perturbé la formation des eaux profondes, essentielles à la régulation thermique de la planète. En conséquence, certaines régions de la Terre se sont retrouvées en proie à un froid glacial, alors que d’autres faisaient face à une montée phénoménale des températures. Je tiens à souligner au passage que la recherche a vu la participation de plusieurs dizaines d’institutions. Outre le NIPR, le Geological Survey of Japan (AIST), l’Agence japonaise pour les sciences et technologies marines-terrestres (JAMSTEC) et l’Université de Tokyo, entre autres, y ont contribué.

Un cercle vicieux

Pour reconstituer cet épisode ancien, les scientifiques ont analysé des carottes de sédiments prélevées dans la baie de Lützow-Holm, au large de Sôya, au Japon. Ces échantillons contenaient des traces chimiques et biologiques ayant permis de dater les événements et d’en comprendre les mécanismes. À travers cette approche, les scientifiques ont découvert que les effets de la fonte avaient perduré pendant des centaines de siècles. Le phénomène aurait commencé lentement avant d’atteindre son apogée il y a environ 9 000 ans. L’étude révèle un mécanisme de rétroaction climatique. La fonte des glaces a modifié les courants océaniques, ce qui a à son tour influencé les températures globales, accélérant davantage la fonte.

Une mise en garde

L’équipe souligne que cet évènement ancien est comparable à ce qui pourrait se produire aujourd’hui si la fonte de l’Antarctique s’accélère à cause du changement climatique. L’étude met ainsi en garde contre une possible répétition de ce scénario, avec des conséquences potentielles sur le climat mondial et le niveau des océans. Après tout, le fait de comprendre les événements du passé est essentiel pour anticiper l’avenir. Il ne faut pas sous-estimer les risques liés à ce genre d’évènement pour mieux s’y préparer. Plus d’infos : nature.com. Connaissiez-vous cette technique de carottage pour étudier l’histoire des glaces et des sols ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .