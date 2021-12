Les arbres peuvent réduire la température des villes de plus de 10°C en été

Avec la mondialisation et la modernisation, les grandes villes ont vu la propagation d’une multitude de bâtiments faits de béton et d’asphalte. Cependant, ces matériaux ont un grand impact négatif sur le climat car ils piègent la chaleur et forment un îlot urbain ou plus précisément une anomalie chaude par rapport au milieu environnant plus rural.

Certes, cet îlot de chaleur présente plusieurs avantages durant l’hiver en diminuant par exemple la tenue de la neige au sol ou l’intensité du gel, mais il représente un grand danger pour une grande partie de la population en période de fortes chaleurs. Etant donné que les épisodes de canicule sont amenés à survenir de plus en plus souvent, la gestion et l’adaptation du milieu urbain présentent un enjeu majeur.

Pour remédier à cette situation, une étude sur la quantification de l’effet rafraîchissant de la végétation dans une centaine de villes d’Europe a démontré que l’implantation d’arbres est une solution très efficace pour atténuer les extrêmes de chaleur dans les zones urbaines.

L’effet refroidissant de plus de 10°C des arbres urbains

Il est prouvé scientifiquement que les arbres ont plusieurs vertus. C’est pourquoi le reboisement est fortement conseillé partout dans le monde. La végétalisation des villes est donc une solution à ce problème climatique car elle apporte de l’ombre, favorise l’évapotranspiration et diminue en ce sens les températures pendant la saison chaude, particulièrement lors des pics de chaleur et en cours de journée. Cependant, une quantification précise et globalisée de cette influence faisait défaut jusqu’à maintenant.

Un groupe de chercheurs ont alors étudié ce cas. Ils ont récemment analysé les écarts de température entre les zones urbaines couvertes et non couvertes d’arbres dans 293 villes européennes. Ils ont utilisé des données provenant des satellites et ce sont les températures en surface qui ont été étudiées mais pas celles de l’air. Toutefois, pendant la saison chaude, les deux variables sont très corrélées, d’où le fait qu’il y a une valeur forte aux résultats obtenus.

Interprétation des résultats des recherches

Lors des vagues de chaleur, ils ont constaté une différence de températures entre les deux types de surface qui était de plusieurs degrés entre l’Europe centrale et l’Europe de l’Ouest, une zone géographique où l’effet refroidissant de la végétation atteint son maximum. Et plus on se déplace vers le sud, plus l’écart observé diminue, terminant entre zéro et quatre degrés pour les régions les plus méridionales comme le sud de l’Espagne ou la Turquie.

En conclusion, les résultats des études confirment le fort potentiel des arbres pour atténuer la chaleur urbaine en Europe et montrent l’importance des variations spatiales et temporelles dans leur effet rafraîchissant. Les autres formes de végétation ont également une influence sur le climat, mais à faible proportion par rapport aux arbres.