Pourquoi je choisis toujours le smartphone reconditionné plutôt que le neuf

Acheter un smartphone flambant neuf à plus de 1 000 € ? Très peu pour moi ! Surtout lorsqu’il est possible d’en obtenir un au tiers de ce prix, avec une garantie de six mois et une batterie qui tient aussi bien la charge, du moins pendant un moment. Depuis quelques années, je suis devenue un fervent adepte du reconditionné. Écolo dans l’âme (et raisonnable côté budget), je préfère donner une seconde vie à un appareil existant plutôt que de faire fabriquer un nouveau modèle à l’autre bout du monde. Car oui, un téléphone neuf, ce sont aussi des émissions de carbone liées à sa production, son transport et son emballage tout neuf. Et, comme j’aime que mes choix aient du sens, j’ai opté pour un reconditionneur de téléphone français. Découverte.

Pourquoi je préfère le reconditionné à l’occasion ?

J’entends souvent des proches me dire : “Tu aurais pu acheter ce téléphone d’occasion, c’était moins cher encore !” Certes, mais non merci. Je préfère mille fois un reconditionné, scrupuleusement vérifié, nettoyé, remis à neuf et surtout garanti, plutôt qu’un modèle d’occasion vendu dans son jus, sans facture, ni certitude de bon fonctionnement. J’ai eu l’occasion de tester plusieurs smartphones reconditionnés au fil des années, et à chaque fois, j’ai retrouvé la sérénité d’un achat presque neuf avec la garantie en bonus. Un jour, ma batterie a décidé de tirer sa révérence après deux mois d’utilisation. Grâce à cette fameuse garantie de six mois, mon smartphone a été réparé gratuitement, sans discuter. Essayez de faire ça avec un achat sur une plateforme de revente entre particuliers, impossible !

Une démarche écolo et pleine de bon sens

Outre les économies réalisées, acheter reconditionné, c’est aussi faire un vrai geste pour la planète. En donnant une seconde vie à un appareil existant, on évite la fabrication d’un nouveau smartphone souvent très énergivore. On réduit aussi les émissions liées à son transport depuis l’Asie ou les États-Unis jusqu’en Europe. On parle ici de plusieurs centaines de kilos de CO₂ économisés ! Ce n’est pas rien. D’autant que l’extraction des matières premières (lithium, cobalt, etc.) nécessaires à la fabrication d’un smartphone est loin d’être neutre pour l’environnement ni pour les conditions de travail humaines. Bref, recycler, reconditionner, réutiliser, c’est tout sauf un gadget : c’est un vrai acte militant, selon moi.

Un usage réfléchi de la technologie

Je ne suis pas du genre à changer de téléphone comme de chemise. Mon smartphone, je le garde jusqu’à ce qu’il rende l’âme, ou au minimum, qu’il ne tienne plus la charge sans passer sa vie collé à une prise. Ce choix me permet de mieux gérer mes dépenses, tout en ne cédant pas à la course au dernier modèle. Et, quand le moment du remplacement arrive, je dépose l’ancien téléphone dans le point de collecte de mon supermarché : soit il sera recyclé, soit il retrouvera peut-être une nouvelle jeunesse entre les mains d’un reconditionneur. Lorsque je réalise cette action et que j’encourage mon entourage à faire de même, j’ai l’impression de faire un vrai geste pour la planète !

Pourquoi les smartphones reconditionnés sont-ils si fiables ?

En parlant avec des amis, j’ai compris qu’ils possédaient des idées reçues sur le « reconditionné, confondant probablement avec “occasion”. Les vendeurs de smartphones reconditionnés sont soumis à des règles de vérification très strictes et voici ce qu’ils doivent passer au crible :

L’écran (rayures, pixels morts, sensibilité tactile)

Les performances de la batterie

Les connectiques (USB, prise jack, etc.)

Les boutons physiques

Le système d’exploitation (mise à jour et déblocage éventuel)

L’état général de la coque

Tout cela est fait avant la remise en vente, et parfois même avec des accessoires neufs (chargeur, écouteurs, câble…). De quoi rassurer les plus sceptiques, même ceux qui jurent par l’odeur du plastique neuf.

Une tendance qui séduit de plus en plus

Le marché du reconditionné est en pleine croissance. En 2023, selon l’Arcep, près de 15 % des smartphones vendus en France étaient reconditionnés. Et, ce chiffre ne cesse d’augmenter, porté par une prise de conscience écologique, mais également par la flambée des prix des modèles neufs, comme les iPhone ou les Samsung Galaxy. Acheter du reconditionné, c’est aussi refuser l’obsolescence programmée et valoriser des produits qui ont encore de beaux jours devant eux. Et ça, j’adore !

Ce qu’il faut retenir sur le reconditionné

Les raisons de choisir un smartphone reconditionné sont nombreuses, je vais tenter de vous convaincre de ne plus jamais acheter un smartphone flambant neuf ! La première raison étant que c’est évidemment beaucoup moins cher : jusqu’à -70 % par rapport au neuf en fonction du modèle choisi avec une garantie de 6 à 24 mois. Pour un neuf, c’est aussi 24 mois soit dit en passant. Personnellement, c’est le « côté écologique » qui prime, car je réduis les déchets électroniques, les énergies nécessaires à sa fabrication, comme l’eau d’ailleurs, ainsi que les émissions de carbone liées à son acheminement depuis l’Asie, entre autres. De plus, les smartphones reconditionnés sont fiables, vérifiés, nettoyés et remis à neuf. C’est aussi une démarche soutenue par l’État via le bonus réparation, alors pourquoi continuer d’acheter du neuf hors de prix, vraiment ?

Mon expérience, un mix de raison et de conviction

Mon dernier achat ? Un smartphone reconditionné à 289 € au lieu de 899 €. Il fonctionne parfaitement depuis plus d’un an, malgré une vie bien remplie entre mon sac à dos, ma cuisine, et le canapé sur lequel il glisse systématiquement. Et, surtout, je sais que j’ai fait un geste simple, mais significatif : éviter qu’un énième appareil parte à la casse pendant qu’un autre, tout neuf, venait d’être assemblé à l’autre bout du globe. Alors oui, je suis convaincue : acheter reconditionné, c’est choisir un mode de consommation plus intelligent, plus durable, et plus humain. Et vous, oseriez-vous franchir le pas du reconditionné pour votre prochain smartphone ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .