Pourquoi le bourdon butine alors qu’il ne fabrique pas de miel ?

Il vrombit, bourdonne et se gave de fleurs, mais ne fabrique pas de miel : que cherche vraiment le bourdon ? Découvrez le rôle secret de ce poilu volant.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 27 septembre 2025
3 minutes de lecture
Connaissez-vous les particularités du bourdon ? Cet insecte qui butine, mais ne produit pas de miel.
Connaissez-vous les particularités du bourdon ? Cet insecte qui butine, mais ne produit pas de miel. Photo d'illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Je ne sais pas vous, mais moi, j’adore observer les insectes, les papillons qui viennent visiter mon jardin, et mon coin non tondu, le garde-manger de mon petit coin de paradis ! Et, cette année, j’ai remarqué que les bourdons étaient présents en nombre, notamment dans mon olivier ! Il bourdonne (justement), il vrombit, et se frotte aux fleurs. Néanmoins, je m’interroge : pourquoi le bourdon butine si « fort » alors qu’il ne produit pas de miel ? En effet, contrairement à sa cousine l’abeille domestique, le bourdon (Bombus pour les intimes) ne produit pas de miel en quantité commercialisable. Pourtant, il n’est pas là juste pour le décor. Infatigable pollinisateur et excellent auxiliaire du potager, le bourdon joue un rôle essentiel dans nos jardins et notre biodiversité. Et, à l’heure où les insectes pollinisateurs sont en déclin, il est bon de se pencher sur le quotidien de ce champion velu. Petite leçon de nature, sur le bourdon ? C’est parti.

Une courte vie, mais intense

Le bourdon vit en colonie, avec une reine, des ouvrières et quelques mâles fainéants (ah les hommes). Sa colonie, elle, est saisonnière : elle naît au printemps et disparaît à l’automne. Contrairement aux abeilles domestiques qui préparent de grandes réserves pour l’hiver, les bourdons ne font pas de stocks. Ils butinent donc pour nourrir leurs larves et eux-mêmes au jour le jour, sans prévoir de garde-manger XXL. En réalité, ils fabriquent une sorte de « nectar épaissi » pour les coups durs, mais en quantité ridicule : une cuillère à café par nid, tout au plus. Et, quand vient l’hiver, tout le monde meurt, sauf quelques jeunes femelles fécondées. Elles iront se cacher sous les feuilles, dans un tronc ou un vieux terrier, pour ressortir et fonder à leur tour une colonie aux beaux jours.

Le bourdon est l'un des insectes volants les plus poilus et il participe activement à la pollinisation.
Le bourdon est l’un des insectes volants les plus poilus et il participe activement à la pollinisation. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Le roi de la pollinisation utile

Ce n’est pas parce qu’il ne fait pas de miel que le bourdon est inutile. Bien au contraire ! Son gros corps poilu transporte le pollen de fleur en fleur comme personne. Sa particularité ? Il pratique la pollinisation vibratile, qui consiste à faire vibrer certaines fleurs comme celles de la tomate, pour en déloger le pollen. Aucune autre abeille ne fait cela aussi bien. De plus, le bourdon travaille par tous les temps. Il sort dès les premières chaleurs du printemps, parfois même sous une fine pluie, et récolte le pollen de nombreuses plantes que d’autres insectes ne peuvent pas atteindre, comme les pois, aubergines ou poivrons. Un vrai bosseur, même sans RTT !

Ce qu’il faut retenir sur le bourdon

  • Il vit en colonie, mais sur un cycle saisonnier (printemps-été)
  • Il ne stocke pas de miel pour l’hiver, juste un peu de nectar épaissi
  • Il pollinise très efficacement grâce à ses vibrations
  • Il est actif même par temps frais ou couvert
  • Il est non agressif, même s’il peut piquer en cas de danger extrême
Seule la femelle bourdon peut piquer, et seulement en cas de danger extrême.
Seule la femelle bourdon peut piquer, et seulement en cas de danger extrême. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Comment le protéger (et l’attirer) au jardin ?

Le bourdon est peu exigeant, mais adore qu’on lui laisse un coin sauvage : un coin de pelouse en friche, une haie naturelle, quelques anfractuosités dans un mur ou un tronc mort feront très bien l’affaire pour qu’une reine y installe son nid. Côté nourriture, il est friand de plantes à floraison précoce comme le saule, l’olivier ou le noisetier, indispensables au démarrage de saison. Il est aussi très attiré par les fleurs riches en nectar comme la bourrache, le coquelicot ou la lavande. Évitez à tout prix les pesticides et tondez moins souvent : votre jardin deviendra un buffet 5 étoiles pour bourdons affamés.

Un bourdon butine paisiblement une fleur.
Un bourdon butine paisiblement une fleur. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Et, si vous le voyez voler au ras du sol en fin d’après-midi, c’est sans doute qu’il cherche un coin tranquille pour rentrer à la maison, chargé du pollen qu’il a glané toute la journée ! Et vous, avez-vous déjà repéré un coin du jardin fréquenté par ces bourdons infatigables ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 27 septembre 2025
3 minutes de lecture

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page