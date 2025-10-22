Selon cette étude, les panneaux solaires pourraient restaurer les écosystèmes désertiques

Des chiffres issus d’un rapport de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) montrent que les terres arides ont progressé de 4,3 millions de km2 en trois décennies. Soit une superficie supérieure à celle de l’Inde. Pour lutter contre la sécheresse et la désertification, le Programme des Nations Unies pour l’environnement préconise un certain nombre de solutions, telles que l’adoption de pratiques agricoles plus durables ou la protection des pollinisateurs. D’autre part, selon une étude réalisée par des scientifiques chinois, l’installation de parcs solaires pourrait participer à la restauration des terres et modifier les écosystèmes dans les déserts. Découverte !

Les panneaux solaires pour améliorer la qualité des sols

Outre la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la production d’énergie, les panneaux solaires, notamment ceux photovoltaïques, ont un impact positif sur les zones arides. En les déployant à grande échelle dans les déserts, ils peuvent créer de vastes zones d’ombre. Ces dernières rafraîchissent l’air et limitent l’évaporation de l’eau dans le sol. En termes simples, elles permettent de créer un microclimat qui favorise la croissance de jeunes plants et la prolifération de microbes. Certes, les changements entraînés par les parcs solaires sont relativement faibles. Cependant, ils pourraient contribuer à la restauration des sols et à l’apparition de végétation dans les déserts.

Des résultats encourageants dans le désert de Talatan

Pour évaluer les effets bénéfiques des panneaux photovoltaïques, les scientifiques chinois se sont penchés sur le parc solaire de Gonghe installé dans le désert de Talatan, dans la province de Qinghai. Pour ce faire, ils ont utilisé plusieurs indicateurs, allant de la chimie à la concentration de micro-organismes, et ont remarqué que le sol situé sous les modules est plus sain. Par ailleurs, des données collectées dans le désert de Gansu ont montré les mêmes améliorations. D’après les études menées dans cette zone désertique et publiées sur MDPI Atmosphere, la terre sous les panneaux photovoltaïques est plus fraîche durant la journée. Et sa température est légèrement plus élevée que celle du sol environnant pendant la nuit. Les scientifiques ont également relevé des différences au niveau de l’humidité. Grâce aux parcs solaires, il est donc possible de rendre des régions désertiques stériles en zones plus habitables.

Des solutions pour profiter des effets positifs des panneaux photovoltaïques sur les zones arides

Si les résultats des études menées par ces scientifiques chinois sont encourageants, certaines solutions doivent être mises en œuvre pour que les panneaux photovoltaïques puissent rendre les déserts plus fertiles. Il est important, entre autres, d’aménager les sites, de bien étudier l’espacement des modules et de gérer efficacement la pression de pâturage. Certains promoteurs expérimentent actuellement de nouvelles conceptions afin que les parcs solaires puissent contribuer activement à la restauration des terres. Hormis l’espacement entre les panneaux photovoltaïques, ils se sont penchés sur divers éléments, comme leur inclinaison, et ont planifié des travaux d’entretien en fonction des saisons.

Pour l'instant, aucune information sur l'efficacité des nouvelles conceptions n'a été communiquée. Il faudra, sans nul doute, plus de temps pour évaluer leur impact sur les zones désertiques. Plus d'informations sur l'étude menée par les scientifiques chinois dans le désert de Talatan : researchgate.net.