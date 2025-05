« Tout le monde y gagne », mieux trier ses déchets réduit la taxe sur les ordures ménagères

Qui aurait cru qu’un simple tube de dentifrice ou un pot de yaourt aurait son mot à dire dans la lutte contre les taxes ? Depuis l’extension des consignes de tri en janvier 2023, tous les emballages peuvent aller dans le bac jaune… enfin, presque tous, et surtout ceux qui étaient interdits auparavant ! Ainsi les pots de crème fraîche et les barquettes de viandes, sont aujourd’hui recyclés. Ma poubelle verte (ordures ménagères) se trouve considérablement plus légère… Les erreurs de tri, nous en commettons tous, mais certaines sont plus dangereuses que d’autres. On parle du gigantesque incendie qui a dévasté le centre de tri parisien ? Probablement, une pile jetée, ou un appareil à batterie lithium ? Chez moi, je trie, et je trie beaucoup, au grand désespoir de mon mari qui se fait houspiller à chaque erreur ! Trier n’est pas un jeu, mais une nécessité pour la planète, et pour éviter de mettre en péril la vie de ceux qui recyclent nos déchets ! Alors pourquoi et comment trier les déchets ? Réponses dans cet article.

Pourquoi bien trier est devenu une urgence ?

Depuis quelques mois, les erreurs de tri atteignent des sommets : parfois jusqu’à 80 % dans certaines communes de France. La poubelle verte (ou jaune) est bien une poubelle, mais on ne doit pas y jeter n’importe quoi. Résultat : au lieu de recycler nos déchets, beaucoup finissent directement à l’incinérateur, et ça fait grimper la fameuse taxe d’ordures ménagères. Les erreurs les plus fréquentes ? Jeter ses emballages dans un sac-poubelle fermé (interdit !), ne pas séparer les matières, ou encore mettre des objets en plastique qui n’ont rien d’un emballage comme un cintre ou un jouet cassé. Un bon tri repose sur trois questions magiques :

Mon déchet est-il un emballage ou un papier ?

Est-il bien vide ?

Les différents éléments sont-ils bien séparés ?

Si la réponse est « oui » trois fois, banco, direction le bac jaune !

Les erreurs qui coûtent cher… très cher !

Au-delà de l’impact écologique, un mauvais tri peut être dangereux. Un exemple ? Les piles et batteries jetées dans les poubelles jaunes. Résultat : des départs de feu dans les centres de tri, comme celui qui a ravagé un site à Paris en avril dernier. Sans parler des coûts de réparation, de nettoyage, et de traitement des déchets mal triés… qui, finalement, sont répercutés sur nos impôts. Bref, mieux vaut prendre 30 secondes pour bien trier que voir son portefeuille fondre à la vitesse d’un glaçon au soleil.

À faire À éviter Jeter tous les emballages et papiers dans le bac jaune Mettre des sacs-poubelles fermés Vider les emballages avant de les trier Jeter des objets non-emballages (jouets, cintres…) Séparer les différents matériaux (ex : pot de yaourt + opercule) Oublier de séparer les emballages imbriqués Respecter les consignes locales de tri Jeter piles et batteries dans le bac jaune

Comment je trie mes déchets ?

Chez moi, le tri, c’est presque une petite organisation digne d’une fourmilière bien huilée :

Un bac jaune trône dans la cuisine pour tous les emballages recyclables : cartons, plastiques, briques alimentaires. Même les pots de yaourt et tubes de dentifrice y passent !

Un seau spécial pour le marc de café : je le mélange avec un peu d’eau pour arroser la pelouse et mes massifs de fleurs. Résultat : des plantes dopées au naturel !

Un seau pour les déchets alimentaires : une fois collectés, ils passent au déshydrateur. La poudre obtenue me sert d’engrais magique, à diluer dans l’eau pour booster mes plantations.

Le mulching pour l’herbe coupée : pas de sacs jetables chez moi, je laisse la pelouse se nourrir elle-même.

Un broyeur de végétaux pour le reste, notamment les tailles de thuyas. Le broyat est ensuite répandu au pied des arbustes : il sert de désherbant naturel, de barrière anti-limaces et conserve l’humidité du sol.

Eh bien sûr, une carte de déchetterie, à laquelle je me rends une fois par mois, pour évacuer tout ce qui ne « va pas » ailleurs !

Franchement, cela demande un peu d’organisation au début… Mais, une fois lancée, on ne revient pas en arrière. C’est simple, économique, et tellement gratifiant de voir son jardin s’épanouir grâce à ses propres déchets ! Et vous, quelles astuces avez-vous mises en place pour rendre votre tri quotidien plus facile et plus efficace ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .