« Un nid de cette taille, ce n’est pas normal », explique ce chasseur de frelons asiatiques

Chaque année, je crois naïvement que l’automne va enfin me laisser souffler entre les feuilles mortes, les couleurs dorées et mes petites abeilles que j’observe derrière mon abri de jardin. Et pourtant, voilà que les frelons asiatiques reviennent jouer les trouble-fêtes. Le concept de nid secondaire de frelon asiatique, vous connaissez peut-être déjà si vous avez suivi nos précédents articles sur NeozOne, mais ce que l’on découvre en 2025 dépasse parfois la logique. Selon de nombreux sites comme Wikipédia ou mervilla, ces nids peuvent atteindre jusqu’à 80 centimètres et abriter plusieurs milliers d’individus… mais en novembre, ce n’est pas réellement « normal ». Enfin, normal, disons que cela dépend de la météo, et vu la douceur de cette année, rien ne semble vouloir s’endormir. Et quand on vit à Réau, qu’on laisse exprès une zone non tondue pour la biodiversité, on se retrouve parfois nez à nez avec des visiteurs que l’on n’avait pas invités.

Une piqûre, un arbuste et un nid invisible

Dans une vidéo très parlante, Étienne LGF raconte qu’une personne s’est fait piquer simplement après avoir reculé dans un arbuste… lequel cachait un énorme nid de frelons asiatiques. Oui, un vrai nid, bien dense, bien actif, en plein mois de novembre, comme si l’hiver n’existait plus. Pour ceux qui souhaitent visualiser la scène, les deux vidéos sont disponibles sur YouTube ou sur Facebook. Et, lorsque l’on voit ça, on comprend mieux les recommandations des sites spécialisés comme LeFrelon.com ou FrelonsAsiatiques.fr qui répètent inlassablement la même phrase : ne touchez pas au nid, n’essayez jamais de le déplacer vous-même, appelez un professionnel. Une règle qui vaut encore plus quand les températures douces prolongent l’activité des colonies. Le site Allo Frelons détaille d’ailleurs très bien ce phénomène dans son analyse sur les nids actifs en fin de saison dans cet article complet. Et, ce n’est pas un cas isolé. Selon un reportage du 13H de TF1 paru le 2 novembre 2025, la douceur automnale de cette année a provoqué une recrudescence d’attaques, avec des joggeurs, des jardiniers ou des promeneurs pris de court. Une simple vibration du sol, un passage trop proche, et tout s’emballe.

Des attaques qui se multiplient et une météo qui n’aide en rien

Alors que l’on croit généralement que les nids deviennent inactifs dès octobre, les experts expliquent que le pic d’activité peut durer jusqu’en novembre, voire décembre, selon les régions. Les reines fécondées mettent plus de temps à quitter le nid lorsque les gelées tardent à arriver. Cette année, le 6 novembre 2025, je suis sortie en t-shirt sans ressentir le froid et pourtant je suis du genre hyper frileuse ! Pas étonnant que les insectes, eux aussi, prolongent la saison. Le reportage de TF1 souligne plusieurs points : les nids sont de plus en plus gros, les piqûres plus fréquentes, et les colonies de plus en plus nombreuses. Certains exterminateurs déclarent même avoir doublé leur nombre d’interventions cette année. Et, franchement, quand on apprend que le dard d’un frelon asiatique peut mesurer jusqu’à six millimètres, on comprend mieux l’expression du joggeur du Finistère : « j’ai senti comme une flamme sur ma peau ». Le pire reste évidemment l’allergie : un jardinier dans la Somme est décédé en septembre après quatre piqûres. De quoi rappeler que le frelon n’est pas naturellement agressif, mais qu’il défend son nid à tout prix.

Ce qu’il faut retenir

Les nids peuvent rester actifs en novembre.

Une simple vibration peut déclencher une attaque.

Ne jamais toucher ou tenter de détruire un nid soi-même.

Appeler immédiatement la mairie ou un professionnel .

. Les reines quittent le nid entre novembre et février selon la météo.

La douceur automnale explique la prolifération.

Pourquoi voit-on encore des nids actifs en novembre ?

Les scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle expliquent que les nids restent parfois actifs jusqu’à l’apparition des premières gelées. Dans les années très douces, certains nids montrent une activité résiduelle jusqu’en janvier. Cela s’explique par le cycle reproducteur : tant que les futures reines n’ont pas toutes quitté l’abri, la colonie continue de fonctionner. Et avec le réchauffement climatique, les gelées tardives deviennent fréquentes. Les observations rapportées par Allo Frelons confirment que certains nids, exposés au soleil, peuvent encore montrer de l’activité légère en plein hiver. Rien de très rassurant quand, comme moi, vous adorez les abeilles mais que ces gros frelons vous font fuir comme la peste. Et vous, avez-vous déjà repéré un nid de frelons asiatiques actif près de chez vous en novembre ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !