« Un record », la Chine revalorise 99,6 % des matériaux des batteries de voitures électriques

La Chine affirme avoir réalisé un exploit sans précédent dans le recyclage des batteries de véhicules électriques. Le pays serait désormais en mesure de récupérer plus de 99 % des matériaux critiques contenus dans les cellules lithium-ion usagées.

Une voiture électrique en charge.
Que deviennent les batteries de nos voitures électriques et comment sont-elles recyclées ? Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

La question du recyclage des batteries de véhicules électriques devient cruciale alors que le monde se tourne de plus en plus vers l’électrification des transports. En effet, celles-ci contiennent généralement du cobalt, du nickel, du manganèse et du cuivre. Des métaux critiques dont l’extraction à partir du sol pose de sérieux problèmes environnementaux. Heureusement qu’en Chine, certaines entreprises seraient dorénavant capables de récupérer jusqu’à 99,6 % de ces matériaux nécessaires à la fabrication des batteries lithium-ion. Une avancée majeure qui pourrait redéfinir les standards mondiaux en matière de recyclage des cellules usagées.

Un leadership mondial incontesté

Concrètement, ce taux impressionnant signifie que la Chine est désormais capable d’extraire presque la totalité des matériaux stratégiques présents dans les batteries en fin de vie qui équipent les véhicules électriques. Cela représente un bond en avant significatif dans la gestion durable des ressources. Cependant, je ne sais pas si ces résultats découlent de tests en laboratoire ou s’ils sont déjà une réalité à l’échelle industrielle. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une annonce qui témoigne de l’avance technologique de l’Empire du Milieu dans le domaine stratégique du recyclage des accumulateurs au lithium. Le pays s’impose ainsi aujourd’hui comme le leader mondial de la filière batterie en dominant à la fois le secteur de l’extraction des matières premières et leur réutilisation.

Un chercheur devant des batteries de VE.
La Chine devient leader de la production et du recyclage de batteries électriques. Crédit : Shutterstock

Une réponse aux défis environnementaux

On doit en partie cette dynamique affichée par la Chine en matière de traitement des batteries en fin de vie à des sociétés comme GEM Co., Brunp (filiale de CATL) ou encore Ganfeng Lithium. Celles-ci sont réputées pour leur engagement dans la recherche et l’innovation visant à améliorer les procédés de recyclage. Elles investissent également dans la construction d’infrastructures capables de traiter des volumes croissants de batteries mises au rebut. Il convient de souligner que le recyclage de ces dernières ne se limite pas à une simple question d’approvisionnement. Il s’agit d’un enjeu environnemental majeur. Les cellules lithium-ion contiennent des substances qui peuvent contaminer les sols et les nappes phréatiques si elles se retrouvent dans la nature.

Quid de l’Europe ?

Avec cette avancée, la Chine, via son agence de régulation des marchés et son ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information, veut peser sur les standards mondiaux. Son objectif : améliorer les normes internationales liées au recyclage des déchets de batteries. Chez nous, en Europe, les autorités envisagent d’adopter d’ici 2031 une nouvelle loi qui prévoit que tout accumulateur d’une capacité supérieure à 2 kWh devra incorporer certains pourcentages de matériaux recyclés. À savoir, 16 % pour le cobalt et 6 % pour le lithium et le nickel. L’Union européenne vise également à augmenter les taux de récupération du cobalt, du cuivre, du plomb et du nickel à 95 %. Plus d’informations sur cet article de carnewschina.com. Tout comme moi, pensez-vous qu’il était temps que l’on se penche sur le recyclage des batteries électriques ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

