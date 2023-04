Définition : L’innovation est le processus de création de nouvelles idées et de leur mise en œuvre. Elle peut se manifester sous différentes formes, comme l’introduction de nouveaux produits ou services sur le marché, l’amélioration de processus de production existants ou l’adoption de nouvelles technologies. Elle peut avoir un impact significatif sur l’économie et la société en permettant aux entreprises de se démarquer de leurs concurrents et en créant de nouvelles opportunités d’emploi.

Il existe plusieurs types d’innovation, comme l’innovation technologique, qui implique l’utilisation de nouvelles technologies pour créer de nouveaux produits ou améliorer les processus de production existants. L’innovation de processus, qui consiste à optimiser les processus de travail existants pour en augmenter l’efficacité. Et l’innovation de modèle d’affaires, qui consiste à introduire de nouvelles manières de générer de la valeur pour les clients.