π0, un incroyable robot boosté à l’IA qui sort, plie et range le linge automatiquement

Physical Intelligence est une start-up qui compte parmi ses investisseurs le milliardaire américain Jeff Bezos. Comme on peut le lire sur son site web, sa mission consiste à « apporter l’IA à usage général dans le monde physique ». Force est effectivement de constater que même si les robots excellent dans certaines tâches demandant une réflexion complexe, ils peinent encore à réaliser des actions apparemment simples, comme plier des chemises. Connu sous le nom de « paradoxe de Moravec », en référence au chercheur en génie mécanique Hans Moravec, ce phénomène constitue un frein au développement des technologies robotiques. Nous en parlons souvent dans les colonne de NeozOne mais à ce jour, aucune machine, ni aucun robot n’était capable de plier ou de repasser automatiquement le linge, mais cela pourrait rapidement changer avec l’arrivée de l’IA.

Une IA d’une capacité sans précédent

En effet, avec son système d’intelligence artificielle généraliste, Physical Intelligence semble avoir réussi à repousser les limites actuelles. Nommé π0, celui-ci offre aux robots la capacité d’acquérir une véritable intelligence physique. À la différence des logiciels conventionnels, conçus pour faire évoluer les machines dans un environnement spécifique, limitant ainsi leurs capacités à des tâches prédéfinies, le nouveau modèle d’IA de la start-up américaine vise plus loin. Il est en mesure d’exécuter une grande variété d’instructions, peu importe l’environnement dans lequel on le déploie. En d’autres termes, « pi-zero » permet aux robots de s’adapter à leur environnement, et donc de réaliser des mouvements à « usage général » comme sortir du linge d’une machine à laver.

Une approche intelligente

« “π0” est la première étape vers l’ambitieux objectif de créer une “intelligence physique artificielle” qui permettra aux robots de s’attaquer n’importe quelle tâche, à l’image de ce que font aujourd’hui les grands modèles de langage (LLM) et les assistants conversationnels (chatbot) », explique la jeune entreprise sur son site web. L’intelligence avancée et la grande capacité d’adaptation du nouveau système d’intelligence artificielle généraliste reposent sur une approche ingénieuse qui consiste à associer l’apprentissage par démonstration à des modèles de langage visuel. Concrètement, cela signifie que π0 donne aux robots qui en sont dotés l’accès à une vaste base de données regroupant des expériences physiques ainsi que des millions, voire des milliards, d’images et de textes.

Un logiciel universel pour les robots

D’après Physical Intelligence, son nouveau modèle d’intelligence artificielle offre aux robots la capacité de réaliser des tâches complexes telles que plier des vêtements, nettoyer une table ou encore assembler des composants miniatures avec précision. π0 promet ainsi une grande capacité d’adaptation à l’imprévu ainsi qu’une combinaison complexe de perception, de raisonnement et de coordination motrice. Il convient de souligner que la start-up a levé 400 millions de dollars au troisième trimestre 2024.

Ce financement vise à renforcer le développement de sa technologie pour bâtir un écosystème fiable et performant, adapté à tous types de robots. Plus d'infos : physicalintelligence.company.