« 1 tonne d’effort par heure », Perrin réinvente la pelle avec un outil de seulement 970 g

On ne va pas se mentir : pelleter pendant des heures, c’est rarement un plaisir. Et quand la pelle pèse une tonne, c’est le dos qui trinque ! On peut aussi découvrir des muscles insoupçonnés de notre corps, tant ils sont douloureux ! Heureusement, la marque Outils Perrin (nous vous avons présenté leur râteau, il y a quelques jours) a sorti sa botte secrète : la pelle aluminium trempé Strong-Lite Fortif alu 27 cm, vendue autour de 70 €, et garantie cinq ans. Elle pèse moins d’un kilo, mais promet une économie d’effort estimée à une tonne par heure. Oui, vous avez bien lu ! Une vraie révolution pour les pros, les bricoleurs du dimanche, et tous ceux qui veulent éviter les TMS (troubles musculo-squelettiques), comme les décrit l’Assurance Maladie. Pourquoi cette pelle, inventé par Perrin, serait-elle innovante ? Réponse dans cet article.

Légère comme une plume, mais forgée comme une pro

Quand on pense pelle en alu, on imagine parfois un outil fragile. Ici, pas du tout ! La Strong-Lite, c’est l’alliée des chantiers sérieux. Forgée à chaud, trempée et dotée d’une dureté de 70 kg/mm², elle résiste aux chocs, à l’abrasion et à toutes vos envies de terrassement improvisé. Sa lame de 27 cm est parfaite pour le sable, les graviers ou la terre, tandis que le manche en bois de peuplier, aussi léger que costaud, assure une bonne prise en main, même après trois heures de va-et-vient. Et, on ne parle même pas de sa robe bleue métallisée qui en jette autant dans la cour que sur un chantier.

Moins de fatigue, plus d’efficacité

Ce qui change tout, c’est l’économie d’effort : environ une tonne par heure. C’est un peu comme si on vous proposait une aide invisible qui vous soulage les bras, le dos, et même les mollets. Ce gain est précieux pour les pros qui passent leurs journées à charger et à décharger, mais également pour les particuliers qui veulent éviter le combo du soir après travaux : courbatures + anti-inflammatoires. On est ici dans une logique d’outil préventif, qui contribue à lutter contre les blessures chroniques. Et, mine de rien, une pelle qui protège vos lombaires, je ne dirai vraiment pas non !

Ce qu’il faut retenir de cette pelle innovante…

Nom complet : Strong-Lite Fortif alu 27 cm bleu métallisé avec pomme

Poids total : 0,97 kg

Matière : aluminium trempé, épaisseur 2,55 mm

Manche : bois de peuplier

Fabrication : forgée à chaud, finition peinture métallisée

Garantie : 5 ans

Prix moyen : 70 €

Utilisation idéale : sable, terre, graviers, manutention légère

Entretien : nettoyage après chaque usage + stockage au sec

Source produit : outilsperrin.com

Une pelle qui mérite presque qu’on cherche des cailloux à déplacer !

On l’aura compris, la pelle Strong-Lite n’est pas une pelle de plus : c’est un outil pensé pour durer, conçu pour rendre le travail plus fluide, moins pénible, et franchement plus agréable. En prime, son look pro et sa légèreté pourraient bien vous inciter à trouver des excuses pour creuser. Un trou pour planter un rosier ? Hop. Une rigole pour une terrasse ? Re-hop.

Une allée en gravier ? Plus d’excuses. Le tout, en respectant vos articulations. Et vous, troqueriez-vous votre vieille pelle en fonte contre une Strong-Lite à 70 €, prête à vous faire gagner une tonne à l’heure ? Plus d’informations sur outilsperrin.com. Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !