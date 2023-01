« 11 500 panneaux solaires » une serre photovoltaïque géante de 3,5 ha alimente les agriculteurs en électricité

Comme c’est le cas de nombreux secteurs, l’agriculture doit aussi faire face à la crise énergétique actuelle et aux impacts du changement climatique. Ces deux éléments peuvent, en effet, avoir des conséquences non négligeables sur la production. En ces temps difficiles, pour obtenir de meilleures récoltes, il est possible d’opter pour la serre photovoltaïque. En juin 2022, par exemple, Les Vergers de la Teyssonne ont fait appel au Richel Group pour la construction d’une serre photovoltaïque de 3,5 ha.

Un travail de collaboration

La mise en place de la serre a été effectuée par le Richel Group et Rampa Energies. Selon Malick Touré du Richel Group, Rampa Energies a apporté sa contribution au développement du projet. Elle a aussi aidé au niveau de la gestion de projet du site, à l’installation et au raccordement électriques des panneaux solaires. La maintenance, ainsi que l’exploitation de la centrale solaire sont également réalisées par Rampa Energies. D’autre part, c’est l’association de l’agriculteur Jérôme D. qui exploite l’installation. Pour le groupe Richel, il est important d’accompagner ses clients dans leur approche écoresponsable, comme l’a expliqué Malick Touré. Le groupe fournit par ailleurs des solutions pour que les clients puissent optimiser leur performance en termes d’énergie et maîtriser leurs dépenses.

Les avantages de la serre photovoltaïque

La société Les Vergers de la Teyssonne cultive des abricots, des nectarines, des kiwis et des cerises depuis le début des années 1980. D’après Touré, les cultures seront désormais protégées des intempéries grâce à la nouvelle installation photovoltaïque. Les agriculteurs pourront ainsi faire une économie d’engrais allant jusqu’à 30 % et d’irrigation jusqu’à 20 %.

Avec ses 11 500 panneaux, la centrale solaire photovoltaïque produit potentiellement 3,6 MWp d’énergie. Elle est capable de répondre à la demande de consommation annuelle d’environ 2 500 agriculteurs pendant une période de 20 ans. Selon les responsables, la revente d’électricité solaire durant 30 ans permet de financer la serre photovoltaïque pour un ROI d’approximativement 14 ans.

Une innovation pour optimiser la production

D’après Touré, le Richel Group a conçu la nouvelle serre suivant des normes très strictes, notamment la NF EN 13031-1 et en suivant le cahier des charges dicté par le client. Des études approfondies ont été menées pour que les panneaux solaires puissent être installés directement sur la serre et pour que la lumière pénètre à l’intérieur. Des solutions de ventilation ont aussi été intégrées au toit et à la façade pour que l’air puisse mieux circuler. En plus des nombreux avantages sur la production, l’installation a aussi permis d’optimiser la production d’énergie des lieux. À l’avenir, le Richel Group veut devenir un acteur majeur en France et dans d’autres pays du monde comme fournisseur de solutions d’énergies renouvelables pour le domaine de l’agriculture. Plus d’informations : richel-group.com