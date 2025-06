SolarisKit, un chauffe eau solaire en kit qui se monte comme un jeu de construction

Vous en avez assez de votre chauffe-eau glouton qui fait grimper la facture à chaque douche un peu trop longue ? Alors, le SolarisKit pourrait bien vous réconcilier avec votre ballon d’eau chaude… à condition qu’il soit solaire, compact et futé. Imaginé au Royaume-Uni par le Dr Faisal Ghani, ce capteur solaire thermique nouvelle génération transforme directement la lumière du soleil en eau chaude. Rien de nouveau penserez-vous ? Détrompez-vous : c’est le premier système au monde spécifiquement conçu pour les toits plats, et il est même labellisé solution efficace par la fondation Solar Impulse depuis le 3 juin 2020. Vendu à un prix encore confidentiel, mais sur devis pour les professionnels. Côté technicité, le SolarisKit affiche des performances séduisantes : jusqu’à 742 kg de CO₂ évités chaque année pour un foyer et un retour sur investissement en 3,5 ans. Il est déjà utilisé aux Émirats arabes unis dans les hôtels, piscines ou logements collectifs. Et franchement, si ça fonctionne dans le désert, cela devrait suffire pour votre salle de bains, non ? Présentation.

Une installation simplifiée, un design discret et zéro surchauffe

Le SolarisKit ne ressemble pas aux chauffe-eau solaires encombrants à tubes sous vide que l’on voit parfois sur les toits et qui fonctionne moins bien quand le soleil joue à cache-cache. Non, lui, est capable de fonctionner, même dans le célèbre smog londonien. Modulaire, léger, sans inclinaison obligatoire, il s’installe vite, chauffe jusqu’à 50 °C, et ne nécessite pas d’entretien lourd. Il est également résistant à l’eau dure (finis les problèmes de calcaire), ne surchauffe pas même en plein été grâce à la technologie HelioFlow. De plus, il reste discret sur les toits avec ses 45 cm de hauteur à peine. Les hôtels qui l’ont adopté apprécient aussi son côté « plug & heat » : une fois en place, il travaille tout seul… même pendant votre sieste au bord de la piscine.

Les avantages du SolarisKit en un clin d’œil

Capteur solaire thermique modulaire : conçu pour s’installer facilement , même si vous ne possédez aucune connaissance en plomberie.

, même si vous ne possédez aucune connaissance en plomberie. Chauffe l’eau jusqu’à 50 °C : suffisant pour une douche bien chaude sans exploser le compteur.

Entretien réduit : pas de surchauffe, pas d’entartrage, et pas besoin de grimper tous les mois sur le toit.

Installation simple : instructions claires, assemblage rapide.

Retour sur investissement en 3,5 ans : les économies d’énergie finissent par rembourser l’installation.

Parfait pour les toits plats : villas, hôtels, piscines… ou votre immeuble en ville.

Jusqu’à 742 kg de CO₂ évités par an : un vrai coup de pouce pour la planète.

Design compact et discret : seulement 45 cm de haut, il sait se faire oublier.

Conception britannique, fabrication aux Émirats : un produit international, élégant et pensé pour durer.

Une solution écolo-économique pour particuliers, pros… et rêveurs de net-zéro

Que vous soyez particulier avec un appartement toit-terrasse, gérant d’un petit hôtel, ou juste adepte des douches bien chaudes sans impact carbone, le SolarisKit mérite votre attention. Son design moderne, sa souplesse d’installation et ses performances écologiques en font une alternative sérieuse aux chauffe-eaux classiques, notamment dans les régions bien ensoleillées. Et, contrairement à d’autres solutions solaires, il ne nécessite ni inclinaison précise ni gros travaux, ce qui évite le casse-tête des autorisations d’urbanisme ou la gymnastique sur le toit.

Ajoutez à cela qu’il s’agit d’une technologie labellisée, déjà déployée dans des régions exigeantes, et on se dit que l’innovation solaire made in UK pourrait bien trouver sa place chez nous aussi. Le tout, sans renoncer au confort, ni au design. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de l’entreprise : solariskit.com. On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !