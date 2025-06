1Komma5° lance un kit intégrant une batterie résidentielle et des panneaux solaires

Le fabricant allemand 1Komma5° renouvelle son catalogue avec une offre pensée spécifiquement pour le marché australien. Pour info, le pays adoptera à partir du 1ᵉʳ juillet prochain un projet gouvernemental qui vise à favoriser l’utilisation des systèmes de stockage énergétique de type VPP (centrale électrique virtuelle) au sein des ménages. Pour cela, des subventions seront octroyées aux acheteurs de batteries résidentielles afin d’alléger l’investissement initial. Ce système, financé à hauteur d’environ 2 milliards d’euros, devrait porter le nombre des foyers utilisant de tels systèmes à environ un million d’ici à 2030. Profitant de cette perspective, 1Komma5° a annoncé le lancement d’un nouvel écosystème de produits alimentés à l’énergie solaire pour mieux répondre aux besoins des consommateurs locaux.

Un écosystème complet

Le système nouvellement lancé comprend des panneaux solaires, un onduleur hybride et une solution de stockage par batterie. Selon les explications Luke Stronach, haut responsable chez 1Komma5° en charge du marché australien, le nouveau produit vise à créer une opportunité de profits pour les ménages. « Nous disposons désormais des politiques nécessaires pour aider les ménages australiens à tirer le meilleur parti de l’énergie renouvelable abondante dont nous disposons dans le pays et à éliminer le plus grand obstacle à l’indépendance énergétique. Nos produits sont là pour transformer la volatilité des prix d’un problème en une solution », a-t-il expliqué, rapporte notre source.

Des panneaux solaires Full Black

Les modules photovoltaïques propriétaires que l’entreprise compte proposer à ses clients à travers cette nouvelle offre adoptent une conception à double vitrage. Il s’agit de panneaux solaires Full Black, c’est-à-dire entièrement noirs, qui reposent sur la technologie TopCon. Ils possèdent une puissance nominale de 450 watts et affichent une efficacité de 22,8 %. Par ailleurs, ils sont assortis d’une garantie-produit de 30 ans. Idem pour les performances. En ce qui concerne l’onduleur, il possède une puissance d’entrée/sortie de 5-15 kW. Jusqu’à quatre MPPT sont pris en charge. Couvert par une garantie de 12 ans, l’appareil est étanche à l’eau et à la poussière (IP65). Il se décline dans des versions monophasées et triphasées.

Un stockage LFP

Pour ce qui est de la batterie, elle utilise des cellules lithium fer phosphate (LiFePO4) prismatiques. Arborant une conception modulaire, cette unité qui stocke l’électricité produite par les panneaux solaires aide également à lutter contre les pannes de courant dans la mesure où l’écosystème de 1Komma5° peut être couplé au réseau. Sa capacité de charge et de décharge va jusqu’à 20,16 kW.

l est possible d’atteindre une capacité de stockage maximale de 37,8 kWh grâce à sa conception modulaire et empilable. Enfin, sachez que l’accumulateur a une durée de vie de 7 000 cycles et bénéficie d’une garantie de 12 ans. Plus d’infos : 1komma5.com. Que pensez-vous de cet écosystème énergétique complet ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .