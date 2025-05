1Komma5°, une batterie résidentielle de 27,2 kWh pour les maisons sans panneaux solaires

Si vous ne le savez pas encore, 1Komma5° est une entreprise allemande spécialisée dans les énergies renouvelables. Pour élargir son catalogue, elle vient de présenter le PowerHarvester. Il s’agit d’un système de stockage résidentiel par batterie qui fonctionne indépendamment de toute production solaire. Il repose sur une gestion intelligente de la consommation d’électricité en fonction des fluctuations tarifaires. Son design compact et élégant en fait une solution idéale pour les ménages qui ne possèdent pas de panneaux solaires mais qui souhaitent avoir un meilleur contrôle sur leurs dépenses énergétiques.

Un système de stockage domestique innovant

Le PowerHarvester convient aux utilisateurs qui ne produisent pas leur propre électricité. Contrairement aux systèmes concurrents qui nécessitent un couplage à l’énergie solaire, cette batterie fonctionne exclusivement avec le réseau public. Elle se recharge automatiquement lorsque les tarifs sont les plus bas et restitue l’énergie pendant les pics de prix. Pour fonctionner, elle requiert un compteur intelligent ainsi qu’un abonnement au service « Energy Trader », facturé 9,90 € par mois. Le PowerHarvester est en outre compatible avec la fonction « Dynamic Pulse » de 1Komma5° qui permet de suivre l’évolution des prix du marché.

L’intelligence artificielle sollicitée

La batterie est disponible en six classes de puissance, avec des capacités de stockage allant de 7,7 kWh à 27,2 kWh. Elle adopte la technologie lithium-fer-phosphate (LiFePO4). La variante la moins puissante est proposée à 8 900 euros, installation comprise. Le PowerHarvester est géré par Heartbeat AI, une plateforme numérique dopée à l’intelligence artificielle qui pilote automatiquement les cycles de charge et de décharge selon les tarifs du marché. L’objectif est de maximiser les profits, sans aucune intervention manuelle. Fait intéressant, la batterie possède une durée de vie de 7 000 cycles.

Une solution idéale pour les locataires et les citadins

Avec cette batterie, 1Komma5° s’adresse plus particulièrement aux ménages urbains, aux locataires et à ceux qui n’ont pas la possibilité d’installer des panneaux solaires chez eux. Elle répond à un besoin croissant de flexibilité dans un contexte énergétique de plus en plus dynamique. Le PowerHarvester pourrait aussi s’intégrer dans les bâtiments collectifs ou les logements équipés de sources énergétiques partagées, renforçant ainsi la capacité d’adaptation aux évolutions du marché de l’électricité. On notera aussi le fait que le système est compatible avec une large variété d’onduleurs, de bornes de recharge et de pompes à chaleur.

D’après l’entreprise, les économies réalisées sur la facture énergétique peuvent atteindre jusqu’à 50 %. Selon l’entreprise, l’investissement serait amorti en moins de six ans pour les clients consommant plus de 10 000 kWh par an (pour le marché allemand ou le cout de l’électricité n’est pas le même qu’en France). Plus d’infos : 1komma5.com. Une solution intéressante pour des pays où le cout de l’électricité est important avec une grande différence entre les heures pleines et heures creuses, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .