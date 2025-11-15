« 260 000 € sur Kickstarter », cette fontaine produit de l’eau en la puisant dans l’air

D’après des prévisions de l’ONU, une personne sur quatre vivra dans un pays subissant une pénurie chronique ou récurrente d’eau, en 2050. Lors du lancement de la Décennie de l’eau, le Secrétaire général de l’organisation internationale a déclaré que le stress hydrique dans de nombreuses parties de notre planète est dû au changement climatique. Mais également à la hausse de la demande et à une mauvaise gestion. Pour réduire la consommation d’eau issue du réseau de distribution et permettre aux ménages ainsi qu’aux salariés de s’hydrater efficacement, Kara Water a mis au point Kara Pure 2. Comme son nom l’indique, ce produit est une nouvelle version du premier générateur d’eau atmosphérique de l’entreprise. Il cartonne actuellement sur Kickstarter !

Plus de 10 litres d’eau enrichie en minéraux par jour

À l’instar de son prédécesseur, Kara Pure 2 extrait l’humidité dans l’air ambiant. Grâce à une technologie de dessiccation brevetée, ce dispositif peut fournir jusqu’à 10 litres d’eau par jour aux occupants d’une habitation ou d’un local professionnel. Par ailleurs, il utilise un système de filtration capable d’éliminer 99,99 % des bactéries, mais aussi d’autres impuretés comme les microplastiques. Une fois l’eau filtrée, le générateur l’enrichit en minéraux essentiels, tels que le calcium, le zinc, le potassium, le sodium ou la silice, avant de la stocker. Pour information, l’eau fournie par le nouveau produit de Kara Water a un pH de 9,2. Elle est donc légèrement alcaline et peut, entre autres, favoriser l’hydratation et traiter le RGO (reflux gastro-œsophagien), selon Aktif International.

Un dispositif qui filtre l’air

Pour optimiser davantage l’efficacité du Kara Pure 2, Kara Water l’a équipé d’un filtre respectant les exigences de la norme EPA. En d’autres termes, le générateur purifie l’air avant d’extraire son humidité et d’éliminer les impuretés restantes dans chaque goutte. Si ce filtre permet de garantir la qualité de l’eau fournie par le générateur, il améliore également celle de l’air ambiant. Notons que la température de l’eau produite par le générateur peut être ajustée en fonction des besoins des utilisateurs. Elle peut être chauffée pour préparer des boissons comme du café ou du thé, ou refroidie jusqu’à 7 °C par une technologie thermoélectrique peu énergivore et qui n’utilise aucun fluide frigorigène polluant.

Un générateur d’eau atmosphérique conçu pour limiter la pollution plastique

Outre sa capacité à produire de l’eau enrichie en minéraux et à filtrer l’air, Kara Pure 2 est pensé pour réduire la pollution plastique. Le dispositif de Kara Water permet aux particuliers et aux professionnels d’éviter l’utilisation de contenants encombrants et de fontaines à bonbonne qui génèrent des quantités de déchets non négligeables. Pour s’hydrater, il suffit de récupérer l’eau extraite de l’air ambiant dans une zone de versement. Ce dernier peut accueillir des verres classiques, ainsi que d’autres récipients de dimensions plus conséquentes, tels que des pichets ou des bouteilles de 1,5 litre. En raison des nombreux avantages qu’il offre, Kara Pure 2 n’a pas manqué de séduire les contributeurs sur Kickstarter.

Jusqu'ici, Kara Water a réussi à lever plus de 279 000 €, un montant qui dépasse largement son objectif d'environ 43 000 €. À noter qu'il est possible de précommander un générateur à un peu plus de 3 350 € sur la plateforme de financement participatif, en optant pour les offres Super Early Bird et Pledge Over Time. Pour soutenir le projet, rendez-vous sur kickstarter.com.