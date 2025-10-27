5 inventions étonnantes qui transforment les hommes en véritables cyborgs surhumains

Nous avons été témoins ces dernières années d’inventions spectaculaires. Cependant, nous sommes particulièrement admiratifs de celles qui permettent aux humains de réaliser leurs rêves les plus fous : voler, avoir des membres supplémentaires, décupler sa puissance ou voir dans le noir. Et même si la plupart d’entre elles ont commencé dans un cadre expérimental, ces technologies émergentes sont en passe de devenir des objets du quotidien, améliorant le corps humain pour réaliser des choses autrefois considérées comme impossibles. Les utilisateurs de ces nouvelles technologies deviendront un véritable concentré d’humain et de machine. Voici cinq d’entre elles.

Des ailes ou plutôt une combinaison pour voler

Voler est depuis longtemps un rêve pour l’humanité, du mythe grec d’Icare aux voitures volantes de la science-fiction. Et la saga Dragon Ball n’a fait qu’aggraver cette envie de voler, limite de se téléporter. Mais si nous ne pouvons pas encore déployer des ailes pour voler, voler est déjà possible grâce à la combinaison Gravity Jet. Elle utilise cinq moteurs pour manœuvrer en douceur son porteur dans les airs. Une turbine à gaz de 1 050 chevaux à l’arrière assure la portance du corps, tandis que deux turbines à réaction plus petites sur chaque bras offrent stabilité et contrôle. Les pilotes peuvent ainsi planer, virer et même survoler de courtes distances au-dessus de l’eau ou de la terre. En 2021, la Royal Navy a même testé la combinaison lors d’exercices pour explorer son potentiel pour des opérations d’arraisonnement de navire à navire.

Le pouce robotique : un membre supplémentaire

Entre nous, qui n’a jamais souhaité avoir plus de bras pour faire plus de choses en un temps record ? Des scientifiques de l’University College de Londres ont à défaut des bras supplémentaires créé récemment un troisième pouce robotique. Le dispositif est semblable à des gants avec des capteurs jusqu’aux orteils pour intégrer aisément ce nouveau membre dans votre corps. Le résultat est sans appel : le cerveau le considère comme une partie de son corps après quelques utilisations. Des essais ont montré que cette dextérité accrue permet aux utilisateurs d’effectuer d’une seule main des tâches qui en nécessitent normalement deux. La plupart des gens ont rapidement réussi à s’en servir, prouvant que ce nouveau membre est vite adopté. Ah oui, cette invention, j’aimerais bien la tester pour de vrai. Plus d’informations sur daniclodedesign.com.

L’exosquelette : pour renforcer la force du corps

Il existe des exosquelettes pour presque toutes les parties du corps, de la hanche au genou en passant par les jambes. Ce dispositif de soutien mécanique est une sorte de combinaison motorisée, conçue pour décupler votre force naturelle et d’améliorer votre posture. Comment ça marche ? Des capteurs détectent vos mouvements et activent des moteurs dans les articulations pour fournir une force supplémentaire. Les entreprises les ont déjà adoptés pour augmenter l’efficacité de leurs employés dans les travaux de manutention lourde. Mais dans le domaine médical, l’exosquelette a déjà aidé certaines personnes handicapées à marcher sans assistance. Cette technologie trouve aussi des applications quotidiennes, aidant les gens à marcher plus loin ou à monter des escaliers sans grande difficulté. Je vois bien les personnes âgées avec cette solution pour soulager leurs douleurs articulaires.

L’œil à vision nocturne : regarder les yeux fermés

Voir sans le moindre effort, même dans le noir, c’est déjà possible. La vue humaine est relativement faible, car sans lumière, nous sommes pratiquement aveugles. Des scientifiques chinois, inspirés des lunettes infrarouges, ont créé des lentilles de contact à nanoparticules. Ces lentilles absorbent la lumière infrarouge et la réémettent sous forme de lumière rouge, verte ou bleue visible par l’œil humain. Étrangement, lors des tests, les participants ont affirmé qu’ils arrivaient à mieux « voir » les flashs générés par une LED infrarouge les yeux fermés, car leurs paupières bloquaient l’interférence de la lumière visible. Bonne nouvelle pour les daltoniens, cette technologie pourrait être adaptée à l’avenir pour leur permettre de voir les couleurs au-delà de leur champ visuel limité.

Un cerveau externe : contrôler les choses par la pensée

Et s’il était réellement possible de commander un objet par le simple fait d’y penser ? Les interfaces de contrôle cérébral (BCI) permettent déjà aux utilisateurs de contrôler les ordinateurs avec leur esprit. En implantant un réseau de microélectrodes dans le cerveau, les signaux neuronaux liés au mouvement d’un membre peuvent être interprétés par un ordinateur pour faire fonctionner des appareils externes. Cette technologie peut aussi permettre aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives d’avoir un contrôle fiable sur leur environnement.

Jusqu'à présent, elle a permis à des volontaires souffrant de lésions de la moelle épinière de contrôler un curseur d'ordinateur en pensant au mouvement de leur propre main ou de leur bras paralysé. La prochaine étape sera de contrôler avec précision les mouvements des membres robotisés. Bon, il faudra attendre encore un peu pour pouvoir porter une tasse de café à sa bouche sans la toucher.