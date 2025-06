« 50 % de bois en moins », des panneaux de construction fabriqués avec du marc de café

Le saviez-vous ? Environ 15 milliards d’arbres sont abattus chaque année, selon des chiffres publiés sur GEO. Et pourtant, ils jouent un rôle majeur dans le fonctionnement écologique terrestre : formation et stabilisation des sols, régulation du climat et de la qualité de l’air, maintien de la biodiversité et de l’équilibre des écosystèmes, etc. Pour de nombreuses entreprises comme STURC, une start-up viennoise créée en 2023, la lutte contre la déforestation est plus qu’essentielle. Cette dernière a choisi d’exploiter le marc de café pour fabriquer des panneaux MDF. Elle propose de réduire la consommation de bois et l’empreinte CO₂ dans les secteurs de la construction et de l’ameublement, grâce à une solution prête à l’emploi brevetée : le WMC-WoodMeetsCoffee. Présentation !

Un panneau MDF composé de marc de café

Le panneau MDF développé par STURC, en collaboration avec des chercheurs et des experts européens, est composé à 45 % de marc de café, le premier dans le genre. D’ailleurs, la start-up viennoise le considère comme la nouvelle génération de panneau durable et économe en bois. Selon elle, avec cette innovation, il y a 45 % moins de bois et 50 % moins d’émissions de CO2, réduisant grandement l’empreinte carbone. Notons que STURC a déjà déposé une demande de brevet pour le procédé de fabrication du WMC-WoodMeetsCoffee auprès de l’Office autrichien des brevets. Par ailleurs, la jeune entreprise a récemment remporté un prix dans le cadre de l’initiative « Grow » pour les startups, sponsorisée par Deloitte Autriche et Impact Hub Vienna.

Lutter contre le gaspillage de café et le dépérissement des forêts

Pour les fondateurs de STURC, Claudia M. Heinzl et Robin Skala, le marc de café est une matière première utile qui peut être réutilisée. Ils indiquent que leur objectif est de donner une seconde vie à ces déchets, mais aussi à lutter contre le dépérissement des forêts dans toute l’Union européenne. Claudia M. Heinzl précise que la crise climatique est un catalyseur du dépérissement des forêts, de la raréfaction des ressources et de la destruction de nos écosystèmes. Alors, selon elle, « la seule façon de lutter contre la crise climatique est une transformation fondamentale de l’industrie manufacturière ». Leur solution est de réduire à moitié les émissions nocives de formaldéhyde, ainsi que l’utilisation du bois. « Nous devons adopter des stratégies de conception, des matériaux et des technologies innovants qui minimisent notre impact sur le monde naturel, tout en maximisant le potentiel de notre environnement bâti », ajoute Robin Skala.

Différentes applications possibles

STURC souligne que les WMC WoodMeetsCoffee répondent aux exigences de la norme européenne relative aux panneaux de fibres de bois. Ils peuvent être utilisés dans divers domaines, dans la mesure où ils sont faciles à découper et s’adaptent à différentes finitions. On peut, entre autres, les utiliser dans le domaine de l’ameublement, de la construction et des solutions d’aménagement intérieur. D’après la start-up, ces panneaux peuvent être utilisés pour fabriquer des meubles, tels que des tables, des étagères ou des armoires.

Dans le secteur de la construction, il est possible de les utiliser comme plinthes, moulures, lambris intérieurs, etc. Et ce n’est pas tout, l’entreprise affirme que les commerces utilisent leurs WMC WoodMeetsCoffee pour la création d’étagères et autres agencements, en raison de leur rentabilité et praticité. Bref, les applications s’étendent des secteurs de l’ameublement et de la construction à l’agencement de magasins et à la conception de produits. Plus d’informations sur woodmeetscoffee. Que pensez-vous de ces panneaux de bois composés de marc de café ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .