« 80 % moins cher », une foreuse géothermique qui utilise un jet d’eau à haute pression

La startup américaine Dig Energy a mis au point une foreuse utilisant des jets d’eau à pression pour creuser des puits géothermiques. D’après elle, sa technologie permet de réduire de 80 % les coûts des forages.

Une maison avec un chauffage géothermique.
Ils inventent une foreuse pour réduire les couts de chantier des chauffages géothermiques. Photo d'illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Une pompe à chaleur géothermique peut réduire les factures de chauffage d’un logement d’environ 70 %, selon Effy. Cependant, bien que le rendement de ce dispositif soit élevé, l’installation d’échangeur est particulièrement onéreuse, dans la mesure où elle nécessite des travaux de forage. Un document publié sur le site de l’université Stanford montre qu’elle peut représenter jusqu’à 30 % des dépenses liées à la mise en place d’une PAC géothermique. Dans l’optique de rendre l’installation de ce type de pompe à chaleur moins onéreuse, Dig Energy, une startup américaine, a mis au point une foreuse compacte et innovante. Cette dernière permet de réduire significativement les coûts relatifs à la réalisation des puits géothermiques.

Une réduction de 80 % des coûts

Contrairement aux foreuses classiques équipées de forets en carbure, celle de Dig Energy utilise un jet d’eau à haute pression pour creuser des puits géothermiques. Ce qui permet de réduire de 80 % les coûts liés au forage, d’après la startup américaine. Pour développer cette technologie innovante, les cofondateurs de l’entreprise, Dulcie Madden et Thomas Lipoma, ont, dans un premier temps, étudié d’anciennes recherches sur l’utilisation de jets d’eau pour le forage. Pendant quelques années, ils ont ensuite mis au point leur plateforme avec leur équipe et ont procédé à des essais à proximité de leurs locaux basés au New Hampshire. D’après eux, ils ont réussi à forer dans du gravier, de l’argile, du sable, mais également dans des roches, telles que l’ardoise, le schiste, le calcaire ou le granit, en utilisant leur foreuse.

Une plateforme de forage qui réduit de 80 % le cout des travaux. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Une foreuse compacte

Outre les coûts, les foreuses traditionnelles ont des dimensions imposantes et sont essentiellement destinées à des sites facilement accessibles. Le dispositif développé par Dig Energy, quant à lui, est plus compact et peut être utilisé sur un terrain de superficie plus ou moins restreinte, ainsi que dans des endroits très fréquentés, comme une zone urbaine ou des chantiers commerciaux. Pour information, la foreuse est encore à l’état de prototype et il se pourrait que la startup américaine réalise encore quelques modifications au niveau de ses dimensions. Toutefois, elle devrait rester nettement plus compacte que les plateformes de forage utilisées actuellement dans la réalisation de puits géothermiques.

Un financement de plus de 4 millions d’euros pour des projets pilotes

La foreuse de Dig Energy n’a pas manqué de susciter l’intérêt de nombreux investisseurs, en raison des avantages qu’elle offre. Grâce à un tour de table mené par Azolla Ventures et Avila VC, la startup américaine a réussi à lever environ 4,2 millions d’euros. Cette somme est destinée à la mise en place de projets pilotes qui permettront d’évaluer avec davantage de précision les performances de la foreuse. Mais aussi de déterminer si elle constitue une solution viable pour les entreprises, les promoteurs et les municipalités.

Principe de la géothermie pour les particuliers.
Le principe de la géothermie consiste à exploiter la chaleur du sol en hier et sa fraicheur en été. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Pour information, l’objectif de l’entreprise est d’accélérer le remplacement des systèmes de CVC comme les chaudières, et de participer à la transition énergétique en incitant les particuliers et les professionnels à se tourner vers les PAC géothermiques. Par ailleurs, elle a développé sa foreuse innovante pour réduire la consommation d’énergie liée au chauffage et à la climatisation et, par conséquent, la pression sur les réseaux électriques. Plus d’informations sur la plateforme de forage sur dig.energy. Que pensez-vous de ce projet ambitieux de foreuse à jet d’eau ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

