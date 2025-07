ABB a développé un moteur électrique synchrone avec une efficacité record de 99.13%

Face à la hausse des prix de l’énergie et aux problèmes environnementaux actuels, il est crucial d’améliorer le rendement des moteurs, qu’ils soient thermiques ou électriques. Dans cette perspective, l’entreprise ABB a annoncé avoir mis au point un moteur électrique synchrone de grande taille dont l’efficacité constitue un nouveau record mondial. Ce dispositif géant a été conçu pour une aciérie en Inde. Il transforme l’énergie électrique en énergie mécanique afin d’entraîner une unité de séparation d’air (ASU), utilisée pour produire des gaz purs comme l’oxygène et l’azote à partir de l’air atmosphérique. D’après la société, le nouveau modèle dépasse son précédent propre record qui était de 99,05 %. Avec cette nouvelle conception, ABB affirme se rapprocher davantage de l’efficacité théorique maximale de 100 %.

Un rendement sans précédent

En effet, le moteur électrique industriel nouvellement développé accuse une efficacité énergétique de 99,15 %. À titre de comparaison, les moteurs synchrones conventionnels de taille comparable ont en général un rendement compris entre 98,2 et 98,5 %. Pour parvenir à un tel exploit, ABB s’est efforcée de créer un produit dépassant les standards d’efficacité habituels tout en mettant l’accent sur les performances et le design. Il faut savoir que la nouvelle machine résulte de l’initiative interne baptisée « Top Industrial Efficiency ». À travers ce programme, ABB ambitionne de diminuer les coûts d’exploitation des entreprises industrielles tout en réduisant leur impact environnemental à l’instar de leurs hélices de bateau dont nous vous parlions dans cet article.

Une durée de vie prolongée

Le nouveau moteur synchrone possède une puissance de 58 MW. Grâce à son rendement élevé, il devrait permettre à l’aciérie d’économiser près de 61 GWh d’énergie tout au long de sa durée de vie estimée à 25 ans, générant ainsi plus de 5 millions d’euros d’économies. Fait intéressant, la période de retour sur investissement est estimée à seulement trois mois. On sait en outre que la mise en œuvre de ce moteur synchrone de nouvelle génération donnera à l’usine la possibilité de réduire ses émissions de carbone de 45 000 tonnes par an.

Plus efficace, plus durable

Pour être plus clair, cet équipement révolutionnaire permettrait au client d’ABB de réduire ses émissions de CO₂ à un niveau équivalant au retrait de 10 000 voitures à moteur thermique par an. D’après l’entreprise, les moteurs d’une puissance supérieure à 3 MW ne constituent qu’une faible part du parc mondial existant. Cependant, ils assurent à eux seuls la conversion de près de 25 % de toute l’énergie liée au mouvement. Avec cette solution de nouvelle génération, la firme suédo-suisse espère améliorer ce ratio et établir une nouvelle norme en matière de performance et d’impact environnemental. Plus d’informations sur abb.com. Que pensez-vous de ce record d’efficience ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .