Adapta Pot : l’invention d’un pot qui grandit avec la plante récompensé au concours Lépine

Le marché des pots de fleurs ne cesse d’augmenter depuis des années, en raison de l’intérêt croissant de nombreux foyers au jardinage et à l’aménagement paysager. Ceux en plastique sont les plus prisés grâce, entre autres, à leur conception légère, leur polyvalence et leur côté abordable. Cependant, comme pour pratiquement tous les types de pots, ils présentent un inconvénient majeur : le rempotage. Il n’est pas rare de voir les plantes mourir après avoir été rempotées. Alors, comment éviter cela ? Michel Vaillancourt et Doha Zohir, deux habitants de Bergerac, ont trouvé une solution à ce problème en concevant l’Adapta Pot. Sa particularité ? Il grandit avec la plante et donc, pas de changement de pot. Pour rappel, cette invention a remporté une médaille d’argent au concours Lépine 2024. Méline en a parlé dans un article l’an dernier.

Des intercalaires au cœur de cette innovation

Pour obtenir ce pot de fleurs modulable, les deux inventeurs de Bergerac ont utilisé des séparateurs amovibles, placés au milieu. Ces derniers sont conçus pour créer des couches séparées de terre dans le pot. Ainsi, lorsque la plante grandit et que ses racines s’allongent et se ramifient, il suffit d’enlever un niveau d’intercalaires, afin de permettre à celles-ci de parvenir dans la couche de terre inférieure. « Il faut placer de la terre sous les intercalaires, la transparence fait qu’on peut observer le développement des racines et les retirer au bon moment », explique Michel Vaillancourt. Le Québécois assure qu’avec ce pot de fleurs révolutionnaire, il n’y a pas de rempotage à effectuer. De plus, il est facile à utiliser, car il suffit de mettre de la terre dans le fond du pot, de placer les intercalaires et d’ajouter la plante.

Réduire la quantité de déchets plastiques

Un autre avantage de l’Adapta Pot est qu’il permet de réduire la quantité de plastiques utilisés et jetés. Le duo d’inventeurs indique que grâce aux intercalaires, on évite d’acheter plusieurs pots pour une même plante. « Au lieu d’en utiliser trois pour la vie de la plante, il n’en faudra qu’un », indique Doha Zohir. Un concept qui, selon eux, réduit grandement le nombre de pots de fleurs en plastique jetés dans la nature. « Si nous réduisions leur utilisation, cela serait déjà un grand pas pour la planète », ajoute Michel Vaillancourt. Notons qu’en France, environ 1,9 million de tonnes de déchets plastiques sont jetés chaque année et seulement 26 % sont recyclés, selon des chiffres publiés sur Paprec. Pour rappel, l’Adapta Pot est fabriqué en plastique recyclable.

Atteindre 20 % du marché dans les années à venir

Les deux inventeurs de Bergerac estiment que leur pot de fleurs unique, qui au passage est protégé par l’INPI, apporte une solution à laquelle personne n’avait pensé. Après avoir lancé la fabrication et la commercialisation de l’Adapta Pot, ils affirment vouloir atteindre 20 % du marché dans les années à venir, soit environ 1,5 million de pots vendus chaque année. Ce qui, selon eux, leur accordera une place importante sur le marché de l’horticulture intérieure mondiale.

Pour information, Doha Zohir et Michel Vaillancourt ont été aidés par Innovate Design (société spécialisée dans le suivi des inventeurs) dans l'élaboration de ce nouveau pot de fleurs. Par ailleurs, il leur a fallu un an et demi pour le mettre au point. Plus de détails sur adaptapot.com.