Adieu la climatisation, ces matériaux font baisser la température de 8,4 °C dans la maison

Les systèmes de climatisation sont souvent indispensables pour améliorer le confort thermique d’une habitation, surtout durant les périodes de forte chaleur. Cependant, il faut savoir que certains appareils utilisent des fluides frigorigènes, tels que les SAO, qui renforcent grandement l’effet de serre et par conséquent, le réchauffement climatique. D’après le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Transition écologique, 1 kg de CFC-12, une substance appauvrissant la couche d’ozone, a le même effet que 10 900 kg de CO2 et 1 kg de HFC-134, 1 300 kg de CO2. Pour limiter l’utilisation de ces fluides frigorigènes, des chercheurs se sont tournés vers le refroidissement radiatif passif. Ils ont développé un matériau à base de plastique capable de réduire la température dans un bâtiment.

Des feuilles qui réfléchissent efficacement la lumière

Dans la réalisation de leur système de refroidissement radiatif, les chercheurs ont opté pour le polyméthacrylate de méthyle, également connu sous l’acronyme PMMA. Ils ont utilisé ce polymère thermoplastique pour concevoir des feuilles de 2,1 mm d’épaisseur qui seraient capables de baisser la température d’environ 8,4 °C dans un espace clos. D’après Akhlesh Lakhtakia, professeur à l’Université d’État de Pennsylvanie, son équipe a développé un matériau innovant qui se distingue des systèmes classiques de refroidissement radiatif. Il reflète à la fois la lumière visible et l’infrarouge à ondes courtes. Il a aussi ajouté que les feuilles de PMMA peuvent être utilisées comme des revêtements destinés aux murs et aux toits, et constituent des solutions à la fois économiques et efficaces pour compléter les dispositifs de climatisation.

Un processus de fabrication innovant

L’efficacité des feuilles réside dans le matériau qui les compose, mais aussi dans leur processus de fabrication. Leur conception a été réalisée par les chercheurs de l’Université de Dalian, en Chine, par frittage de poudre en une seule étape. Grâce à ce procédé, ils ont fusionné le polyméthacrylate de méthyle en plaque avec des pores de différentes dimensions. À l’instar des pores de la peau humaine, ces dernières permettent de diffuser plus efficacement la lumière vers l’espace, sous divers angles. D’après les scientifiques, les feuilles de PMMA conçues à partir de ce procédé sont en mesure de baisser la température dans un bâtiment, de jour comme de nuit. Durant la journée, elles réduisent l’absorption de chaleur en réfléchissant jusqu’à 96 % de la lumière visible et du rayonnement infrarouge. Par ailleurs, pendant la nuit, elles diffusent des rayons infrarouges à ondes moyennes dans l’espace et refroidissent les murs ou les toits.

Des tests concluants

Pour évaluer l'efficacité de leur système de refroidissement radiatif, les chercheurs ont placé un thermomètre dans une boîte en feuilles de polyméthacrylate exposée au soleil. Ils ont ensuite remarqué que la température à l'intérieur de la boîte (18,5 °C) était de 8,2 °C en dessous de celle de l'environnement extérieur (26,7 °C). Dans le but d'obtenir davantage de données sur leur système de refroidissement radiatif, les scientifiques ont également effectué des tests en laboratoire. Cependant, en raison de la faible différence entre la température de l'environnement extérieur et celle de l'intérieur de la boîte, ils ont enregistré un effet de refroidissement bien moins important que lors des essais dans des conditions réelles. Plus d'informations sur le site de l'université de Pennsylvanie.