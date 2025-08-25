Adieu la climatisation, ces matériaux font baisser la température de 8,4 °C dans la maison

Une équipe de chercheurs a développé un système de refroidissement radiatif innovant en utilisant du polyméthacrylate de méthyle. Il permet de baisser de plus de 8 °C la température dans un environnement clos. La suite dans cet article !

Raharisoa Saholy Tiana Envoyer un courriel 25 août 2025
0 2 minutes de lecture
Un matériau capable de refroidir passivement.
Des chercheurs inventent un matériau capable de refroidir passivement l'intérieur d'un bâtiment. Crédit photo : Yupeng Li/Dalian University of Technology

Les systèmes de climatisation sont souvent indispensables pour améliorer le confort thermique d’une habitation, surtout durant les périodes de forte chaleur. Cependant, il faut savoir que certains appareils utilisent des fluides frigorigènes, tels que les SAO, qui renforcent grandement l’effet de serre et par conséquent, le réchauffement climatique. D’après le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Transition écologique, 1 kg de CFC-12, une substance appauvrissant la couche d’ozone, a le même effet que 10 900 kg de CO2 et 1 kg de HFC-134, 1 300 kg de CO2. Pour limiter l’utilisation de ces fluides frigorigènes, des chercheurs se sont tournés vers le refroidissement radiatif passif. Ils ont développé un matériau à base de plastique capable de réduire la température dans un bâtiment.

Des feuilles qui réfléchissent efficacement la lumière

Dans la réalisation de leur système de refroidissement radiatif, les chercheurs ont opté pour le polyméthacrylate de méthyle, également connu sous l’acronyme PMMA. Ils ont utilisé ce polymère thermoplastique pour concevoir des feuilles de 2,1 mm d’épaisseur qui seraient capables de baisser la température d’environ 8,4 °C dans un espace clos. D’après Akhlesh Lakhtakia, professeur à l’Université d’État de Pennsylvanie, son équipe a développé un matériau innovant qui se distingue des systèmes classiques de refroidissement radiatif. Il reflète à la fois la lumière visible et l’infrarouge à ondes courtes.  Il a aussi ajouté que les feuilles de PMMA peuvent être utilisées comme des revêtements destinés aux murs et aux toits, et constituent des solutions à la fois économiques et efficaces pour compléter les dispositifs de climatisation.

Test du refroidissement radiatif passif en conditions réelles.
En conditions réelles, l’intérieur de la boite faite à partir du matériau refroidissant radiatif est moins chaud. Crédit photo : Yupeng Li/Dalian University of Technology

Un processus de fabrication innovant

L’efficacité des feuilles réside dans le matériau qui les compose, mais aussi dans leur processus de fabrication. Leur conception a été réalisée par les chercheurs de l’Université de Dalian, en Chine, par frittage de poudre en une seule étape. Grâce à ce procédé, ils ont fusionné le polyméthacrylate de méthyle en plaque avec des pores de différentes dimensions. À l’instar des pores de la peau humaine, ces dernières permettent de diffuser plus efficacement la lumière vers l’espace, sous divers angles. D’après les scientifiques, les feuilles de PMMA conçues à partir de ce procédé sont en mesure de baisser la température dans un bâtiment, de jour comme de nuit. Durant la journée, elles réduisent l’absorption de chaleur en réfléchissant jusqu’à 96 % de la lumière visible et du rayonnement infrarouge. Par ailleurs, pendant la nuit, elles diffusent des rayons infrarouges à ondes moyennes dans l’espace et refroidissent les murs ou les toits.

Des tests concluants

Pour évaluer l’efficacité de leur système de refroidissement radiatif, les chercheurs ont placé un thermomètre dans une boîte en feuilles de polyméthacrylate exposée au soleil. Ils ont ensuite remarqué que la température à l’intérieur de la boîte (18,5 °C) était de 8,2 °C en dessous de celle de l’environnement extérieur (26,7 °C). Dans le but d’obtenir davantage de données sur leur système de refroidissement radiatif, les scientifiques ont également effectué des tests en laboratoire. Cependant, en raison de la faible différence entre la température de l’environnement extérieur et celle de l’intérieur de la boîte, ils ont enregistré un effet de refroidissement bien moins important que lors des essais dans des conditions réelles. Plus d’informations sur le site de l’université de Pennsylvanie. Que pensez-vous de ce système de refroidissement ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Source
ecologie.gouv.frpsu.edu
Tags
Raharisoa Saholy Tiana

Je m’appelle Tiana et je suis journaliste professionnelle. J’ai une affinité particulière pour les sujets d’actualités et sur tout ce qui a trait à l’environnement, à l’innovation et au lifestyle. Depuis plusieurs années, j’ai couvert un large éventail de sujets liés entre autres aux questions environnementales et aux nouvelles technologies. Chez Neozone, j’interviens pour vous faire découvrir ces sujets fascinants, qui peuvent apporter de grands changements dans la société et qui méritent d’être mis en lumière. De nature curieuse et créative, j’ai toujours voulu devenir une journaliste web francophone. Après avoir obtenu mon diplôme de maîtrise en droit privé à l'université d’Antananarivo, j’ai décidé de me former aux métiers de la rédaction. J’ai commencé dans une agence web locale, avant de me lancer dans le « freelancing ». Cela fait plus de 10 ans que j’évolue dans ce secteur, en collaborant notamment avec de nombreuses agences et sites internationaux. Cette citation de Léon Trotsky m’inspire et me motive au quotidien : « La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. »
