Adieu la corvée de pliage et de repassage, le robot humanoïde Helix le fait à votre place

Avec Helix, plier le linge devient un souvenir : ce robot humanoïde s’occupe de tout, avec une précision presque humaine.

17 août 2025
Le robot Helix lors d'une démonstration de pliage de linge.
Figure va toujours plus loin avec son robot humanoïde Helix capable de plier le linge à votre place. Crédit photo : Figure (capture d'écran vidéo YouTube)

Imaginez rentrer du travail, déposer votre sac et trouver votre linge propre déjà plié. Le rêve pour moi en tout cas ! Eh non, ce n’est pas un rêve, mais Helix, le dernier robot humanoïde développé par la startup américaine Figure. Ce bijou de technologie utilise un modèle Vision-Language-Action (VLA) pour comprendre des instructions simples et plier serviettes et vêtements avec une précision presque humaine. Pas encore de prix public annoncé pour ce modèle, ni de date de sortie officielle, mais son potentiel est déjà suivi de près par des géants comme Tesla avec son Optimus. Un robot humanoïde est conçu pour imiter les mouvements et interactions des humains, et Helix en est un parfait exemple. Quand je vois ma pile de linge chaque semaine et les discussions avec mon conjoint pour savoir qui s’y colle, j’adorerai l’accueillir quelques heures par semaine. Cependant, seul à la maison avec moi, je crois qu’il me ferait un peu flipper ! Plongée dans le futur !

Quand la corvée de pliage devient un défi technologique

Pour nous, plier une serviette est une affaire de deux minutes, mais pour un robot, c’est un casse-tête. Les textiles sont mous, se déforment et n’ont ni forme fixe ni point de préhension unique. Helix, lui, relève le défi grâce à son IA embarquée : il repère les bords, pince les coins, lisse les plis et recommence jusqu’à obtenir un résultat propre. En regardant les vidéos disponibles sur figure.ai, on découvre qu’il peut même corriger ses erreurs, par exemple, en reposant un tissu mal pris. Résultat : un linge plié, empilé et prêt à ranger, sans que vous ayez levé le petit doigt. J’adore, même s’il est plutôt prévu pour les industries, que pour le commun des mortels !

Infographie : présentation des 5 atouts majeurs du robot humanoïde Figure Helix, capable de plier le linge avec précision et autonomie.
Infographie : présentation des 5 atouts majeurs du robot humanoïde Figure Helix, capable de plier le linge avec précision et autonomie. Crédit infographie : neozone.org

Du hangar industriel au salon

À l’origine, Helix est pensé pour la logistique et l’industrie. Mais, sa polyvalence lui permet de passer des colis aux t-shirts en changeant seulement les données d’entraînement. Grâce à cette adaptabilité, Figure espère séduire autant les usines que les foyers. Brett Adcock, son créateur, teste déjà Helix dans de vraies maisons. L’idée ? Un robot capable aujourd’hui de plier le linge et demain de préparer la table, voire d’assembler un meuble Ikea sans perdre de vis.

Ce qu’il faut retenir sur Helix

  • Technologie VLA : comprend et exécute des ordres en langage naturel.
  • Polyvalence : passe d’une tâche industrielle à une tâche ménagère avec de simples données supplémentaires.
  • Précision : saisit, lisse et plie tissus souples, même imprévisibles.
  • Correction autonome : ajuste ses actions si nécessaire.
  • Interaction humaine : regarde dans les yeux, utilise des gestes pour paraître plus naturel.

Un pas vers la maison du futur

Helix n’est pas (encore) en vente pour le grand public, mais il s’inscrit dans une tendance forte : celle des robots domestiques polyvalents. On se souvient de NEO Gamma, présenté dans cet article, comme celui qui ferait les corvées ménagères à votre place. Néanmoins, pour la start-up, l’objectif est moins de remplacer l’humain que de libérer du temps pour ce qui compte vraiment.

Un robot capable de plier le linge.
Le robot Helix est capable de plier le linge avec précision. Crédit photo : Figure (capture d’écran vidéo YouTube)

Et vous, seriez-vous prêt à confier votre linge à Helix, le robot humanoïde plieur de serviettes ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Via
Figure.aiLaughingsquid.com
17 août 2025
