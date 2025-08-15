Adieu la pollution, Zyon dévoile un casque de moto modulaire qui filtre l’air de la route

L’entreprise madrilène Zyon prévoit de lancer fin 2025 son casque de moto intelligent qu’elle a développé depuis 2022. Celui-ci est déjà disponible en précommande sur le site officiel de la marque qui affirme avoir enregistré jusqu’ici plus de 4 000 précommandes pour son kit à environ 795 €, comprenant 12 filtres, un kit de nettoyage, une housse de protection et un casque (cinq tailles et couleurs au choix). Par rapport à un modèle standard, ce dernier offrirait un meilleur confort et une sécurité optimale : système de protection multidirectionnelle, coque en fibre légère, visière pare-soleil rétractable, rembourrage avec doublure hypoallergénique…

Un casque équipé d’un filtre à air intégré

Ce casque Zyon bénéficie du système breveté « Breath Safe », une technologie de filtration avancée contre la poussière, les particules fines, les allergènes et les gaz toxiques. En effet, il est équipé d’un filtre à air intégré à la mentonnière pour retenir les polluants et les fumées en suspension dans l’air. Le fabricant madrilène indique qu’il intègre des filtres haute performance à quatre couches (hydrofuge, HEPA, charbon actif et fibre). La première couche absorbe l’eau, les insectes et les grosses particules, tandis que la seconde retient la poussière et les allergènes. La troisième, quant à elle, absorbe les gaz nocifs et la dernière couche est constituée d’un tissu appelé Spunbond pour une filtration accrue.

Flux d’air et ventilation réglable

Le porteur peut réguler le flux d’air et la ventilation avec un seul bouton et grâce à trois modes de ventilation : Faible, Moyen et Élevé. Le premier est idéal pour une utilisation urbaine et le second, pour les trajets interurbains. Le dernier mode, en revanche, est plus adapté à la conduite à grande vitesse. Selon Zyon, ce casque nouvelle génération garde l’utilisateur au frais et à l’aise en toutes circonstances, car il est doté d’aérations stratégiquement placées qui favorisent la circulation de l’air et préviennent la surchauffe. Outre la ventilation réglable, il serait également conçu pour offrir une sécurité optimale. Le fabricant a intégré un système d’absorption des chocs, notamment la technologie MIPS, pour réduire les forces de rotation lors des impacts obliques (les plus fréquents lors d’accidents ou de chutes) et minimiser le risque de lésion cérébrale. À l’intérieur du casque, il y a une couche à faible friction permettant un léger mouvement en cas d’impact.

Des fonctionnalités intelligentes

D’après l’entreprise madrilène, ce casque offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes, entre autres, un feu arrière de détection de mouvement et activation par freinage. Une fonctionnalité pensée pour aider les autres conducteurs à repérer le motard lorsqu’il freine. Par ailleurs, il est possible de surveiller les filtres et l’activité du porteur via des capteurs intégrés et l’application Zyon. Cette dernière fournit des données en temps réel sur l’état du casque, la qualité de l’air ambiant, les statistiques de trajet, ou encore l’usure du filtre.

Elle indique le moment propice pour changer le filtre (généralement entre 1 et 3 mois, selon l’utilisation) et alerte automatiquement les services d’urgence lorsqu’elle détecte une chute. Bien entendu, pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités intelligentes, le casque doit être rechargé via USB-C. Lorsque la batterie est pleine, il bénéficie d’une autonomie de 18 heures. Plus d’informations sur zyonhelmets.com. Que pensez-vous de ce casque innovant ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .