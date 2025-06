Adieu la voiture, ce véhicule électrique à pédales (vélomobile) dépasse les 50 km/h

Dans mon petit village, je croise souvent un homme allongé dans un étrange vélo, avec un petit drapeau à l’arrière pour indiquer sa présence. Je ne le connais pas, mais son moyen de déplacement m’interpelle ! J’ignore si son drôle de vélo est électrique ou manuel, car il semble pédaler, mais j’ai eu envie d’en savoir plus sur ce mode de locomotion. Je suis tombée sur le site Velomobile World ! L’entreprise néerlandaise, sous l’impulsion de son fondateur, Daniel Fenn, fabrique de petits engins carénés ultra-aérodynamiques, mi-vélos, mi-fusées de poche, qui commencent à tracer leur sillon. L’entreprise assemble des vélomobiles pensés pour rouler vite, loin, et avec un minimum d’effort. Leur dernier modèle en date, le Bülk 4 More, est proposé à 6 970 €, avec un design épuré, une structure renforcée et une promesse : pédaler à 50 km/h sans souffrir du vent ni du prix de l’essence. Embarquement immédiat à la découverte de cet univers un peu particulier, mais tellement séduisant ! C’est parti !

Des vélos carénés pensés pour rouler autrement

La philosophie de Velomobile World est simple : rendre la mobilité active plus rapide, plus confortable et plus fun. Les vélomobiles qu’ils fabriquent ne sont pas des gadgets, mais de véritables véhicules du quotidien, capables d’atteindre des vitesses dignes d’un cycliste de compétition tout en protégeant du froid et de la pluie. Le secret ? Une coque ultra-légère en fibre composite, une position allongée très aérodynamique, et un design qui optimise chaque watt dépensé. Fondée par Daniel Fenn, un passionné de performance et de design, l’entreprise propose aujourd’hui une gamme variée : de l’Alpha 7 ultra-sportif au Milan GT MK7, taillé pour le voyage, en passant par le Bülk MK1, très populaire en Europe de l’Est. Chaque modèle peut être personnalisé, du pédalier à la couleur de la carrosserie, et livré partout en Europe. Eh oui, il y a même des versions avec assistance électrique.

Une communauté de passionnés… qui parcourt le monde

Velomobile World, ce n’est pas juste un fabricant, c’est aussi une communauté de cyclistes qui aiment l’aventure au long cours. En témoignent les nombreux récits publiés sur leur blog : un tour de 4 500 km en Allemagne, une traversée de la Pologne en solitaire, ou encore une expédition solidaire vers l’Ukraine pour livrer un modèle personnalisé. À mi-chemin entre le vélo de route et le véhicule léger du futur, la vélomobile séduit de chaque jour davantage. Sa consommation énergétique est dérisoire, et son confort bluffe tous ceux qui osent s’y glisser. De plus, les vélomobiles peuvent rouler sur piste cyclable dans la majorité des pays européens, sans permis ni immatriculation.

Ce que propose Velomobile World

Une gamme variée de modèles : Bülk 4 More, Alpha 7, Milan GT, W9S…

Assemblage à la commande en Roumanie, personnalisable à souhait

Livraison dans toute l’Europe (et au-delà)

Options d’assistance électrique disponibles sur plusieurs modèles

Performance exceptionnelle : moyenne de 30 à 50 km/h avec un simple pédalage

Protection intégrale contre les intempéries

Service après-vente et pièces détachées disponibles

Blog riche en récits de voyages et témoignages de cyclistes

Un véhicule d’avenir… pour aujourd’hui

Velomobile World n'a pas inventé le concept du vélo caréné, mais il l'a clairement remis au goût du jour. Grâce à des innovations constantes, une vraie écoute de la communauté, et une production maîtrisée (en grande partie réalisée en Roumanie), l'entreprise séduit de plus en plus de cyclistes fatigués des bouchons et des pompes à essence. Leur vision ? Une mobilité individuelle, rapide, propre, légère, et presque ludique. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : velomobileworld.com. Et vous, seriez-vous prêts à grimper dans une vélomobile pour remplacer la voiture au quotidien ?