Adieu le ferry, ce pont titanesque de 400 mètres de haut va relier la Sicile à l’Italie

L’an dernier, j’ai, pour la première fois, emprunté le Viaduc de Millau et croyez bien que je n’en menais pas large… Je n’ai pas le vertige, mais les ponts m’angoissent, surtout lorsqu’ils sont très hauts et très longs. Je ne suis jamais allée en Italie, mais avec le projet en cours, je pense que je ne m’y rendrai pas de sitôt ! En effet, depuis le 6 août 2025, l’Italie a donné son feu vert final pour construire le plus long pont suspendu du monde : le pont du détroit de Messine, entre la Sicile et la Calabre. Avec une portée de 3,3 km suspendus entre deux pylônes de 400 mètres de haut, ce géant d’acier et de béton pourrait bien détrôner le record actuel détenu par le pont 1915 Çanakkale en Turquie. Le chantier, estimé à 13,5 milliards d’euros, devrait démarrer dès 2026, avec une mise en service espérée entre 2032 et 2033. Embarquement immédiat !

Un défi technique, politique et… géologique

Ce n’est pas la première fois que l’Italie tente de jeter un pont vers la Sicile. Depuis les années 1960, le projet ressurgit régulièrement. Mais, cette fois-ci, c’est différent : les plans sont approuvés, les financements prévus et les premiers travaux préliminaires pourraient commencer dès la fin 2025. La structure imaginée est colossale : trois voies de circulation dans chaque sens, deux voies ferroviaires centrales, et une résistance aux séismes digne des zones les plus instables de la planète, car ce pont sera posé pile sur une faille sismique majeure. Mais, il n’y a pas que les plaques tectoniques qui grondent : les oppositions locales restent vives, notamment à Villa San Giovanni, où des habitants pourraient voir leurs maisons rasées. Des associations dénoncent aussi la consommation d’eau colossale du chantier, dans une région déjà victime de sécheresse.

Un atout géostratégique et marketing ?

Mais au-delà du record mondial (et du vertige rien qu’à y penser), ce pont pourrait bien devenir un véritable outil politique. Le gouvernement de Giorgia Meloni envisage carrément de le classer comme dépense militaire, en expliquant que l’infrastructure permettrait de déplacer plus rapidement les troupes vers les flancs sud de l’OTAN. Eh oui, un pont stratégique pour les chars… et pour les finances aussi, puisque cela ferait peser la facture sur le budget de la Défense. Malin, non ? Mais, cette idée fait grincer bien des dents : plus de 600 chercheurs ont signé une lettre ouverte, dénonçant une manœuvre un peu trop tactique. Pendant ce temps, Matteo Salvini, jamais en reste côté promesses, annonce 120 000 emplois par an, 2 h 30 de gain pour les trains et une renaissance économique du sud de l’Italie. C’est beau sur le papier… Reste à voir si tout ça ne partira pas en fumée comme les précédentes tentatives.

Pont de Messine vs Pont 1915 Çanakkale : le match des titans

Critère Pont du détroit de Messine (Italie) Pont 1915 Çanakkale (Turquie) Longueur de la travée principale 3 300 m 2 023 m Hauteur des pylônes 399 m 318 m Inauguration prévue 2032-2033 Mars 2022 Voies routières 3 voies par sens 3 voies par sens Voies ferroviaires 2 voies centrales Aucune Coût estimé 13,5 milliards d’euros 2,5 milliards d’euros Résistance aux séismes Oui, zone très active Oui, zone modérée

Entre ambition nationale et controverse locale

Je dois bien l’admettre : même si les ponts me fichent un peu la trouille, ce projet a quelque chose de fascinant. Plus long, plus haut, plus audacieux… Relier la Sicile au continent par un fil d’acier suspendu au-dessus d’une faille sismique, il fallait oser. Et, l’Italie ose avec ses rendus 3D dignes d’un jeu vidéo et ses promesses politiques à la pelle. Mais, derrière les belles images, il y a aussi la réalité : celle des risques écologiques, des budgets explosifs et des riverains inquiets. Entre ceux qui hurlent au scandale et ceux qui rêvent d’une traversée express en train, pas facile de trancher. Et vous ? Que pensez-vous de ce projet pharaonique ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !