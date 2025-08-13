Adieu le ferry, ce pont titanesque de 400 mètres de haut va relier la Sicile à l’Italie

Le pont du détroit de Messine, futur colosse suspendu de 3,3 km, devrait détrôner le record mondial détenu par la Turquie s’il voit le jour !

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 13 août 2025
0 3 minutes de lecture
Un pont suspendu.
L'Italie veut construire le plus long pont suspendu au monde qui reliera la région Calabre à la Sicile. Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

L’an dernier, j’ai, pour la première fois, emprunté le Viaduc de Millau et croyez bien que je n’en menais pas large… Je n’ai pas le vertige, mais les ponts m’angoissent, surtout lorsqu’ils sont très hauts et très longs. Je ne suis jamais allée en Italie, mais avec le projet en cours, je pense que je ne m’y rendrai pas de sitôt ! En effet, depuis le 6 août 2025, l’Italie a donné son feu vert final pour construire le plus long pont suspendu du monde : le pont du détroit de Messine, entre la Sicile et la Calabre. Avec une portée de 3,3 km suspendus entre deux pylônes de 400 mètres de haut, ce géant d’acier et de béton pourrait bien détrôner le record actuel détenu par le pont 1915 Çanakkale en Turquie. Le chantier, estimé à 13,5 milliards d’euros, devrait démarrer dès 2026, avec une mise en service espérée entre 2032 et 2033. Embarquement immédiat !

Un défi technique, politique et… géologique

Ce n’est pas la première fois que l’Italie tente de jeter un pont vers la Sicile. Depuis les années 1960, le projet ressurgit régulièrement. Mais, cette fois-ci, c’est différent : les plans sont approuvés, les financements prévus et les premiers travaux préliminaires pourraient commencer dès la fin 2025. La structure imaginée est colossale : trois voies de circulation dans chaque sens, deux voies ferroviaires centrales, et une résistance aux séismes digne des zones les plus instables de la planète, car ce pont sera posé pile sur une faille sismique majeure. Mais, il n’y a pas que les plaques tectoniques qui grondent : les oppositions locales restent vives, notamment à Villa San Giovanni, où des habitants pourraient voir leurs maisons rasées. Des associations dénoncent aussi la consommation d’eau colossale du chantier, dans une région déjà victime de sécheresse.

Infographie : l'Italie en passe d'héberger le plus long pont suspendu au monde.
Infographie : l’Italie en passe d’héberger le plus long pont suspendu au monde. Crédit infographie : neozone.org

Un atout géostratégique et marketing ?

Mais au-delà du record mondial (et du vertige rien qu’à y penser), ce pont pourrait bien devenir un véritable outil politique. Le gouvernement de Giorgia Meloni envisage carrément de le classer comme dépense militaire, en expliquant que l’infrastructure permettrait de déplacer plus rapidement les troupes vers les flancs sud de l’OTAN. Eh oui, un pont stratégique pour les chars… et pour les finances aussi, puisque cela ferait peser la facture sur le budget de la Défense. Malin, non ? Mais, cette idée fait grincer bien des dents : plus de 600 chercheurs ont signé une lettre ouverte, dénonçant une manœuvre un peu trop tactique. Pendant ce temps, Matteo Salvini, jamais en reste côté promesses, annonce 120 000 emplois par an, 2 h 30 de gain pour les trains et une renaissance économique du sud de l’Italie. C’est beau sur le papier… Reste à voir si tout ça ne partira pas en fumée comme les précédentes tentatives.

Image du lieu où sera construit le pont.
Le plus long pont du monde sera construit entre la pointe de la Calabre et la Sicile en Italie. Crédit photo : capture d’écran Google Earth

Pont de Messine vs Pont 1915 Çanakkale : le match des titans

Critère Pont du détroit de Messine (Italie) Pont 1915 Çanakkale (Turquie)
Longueur de la travée principale 3 300 m 2 023 m
Hauteur des pylônes 399 m 318 m
Inauguration prévue 2032-2033 Mars 2022
Voies routières 3 voies par sens 3 voies par sens
Voies ferroviaires 2 voies centrales Aucune
Coût estimé 13,5 milliards d’euros 2,5 milliards d’euros
Résistance aux séismes Oui, zone très active Oui, zone modérée

Entre ambition nationale et controverse locale

Je dois bien l’admettre : même si les ponts me fichent un peu la trouille, ce projet a quelque chose de fascinant. Plus long, plus haut, plus audacieux… Relier la Sicile au continent par un fil d’acier suspendu au-dessus d’une faille sismique, il fallait oser. Et, l’Italie ose avec ses rendus 3D dignes d’un jeu vidéo et ses promesses politiques à la pelle. Mais, derrière les belles images, il y a aussi la réalité : celle des risques écologiques, des budgets explosifs et des riverains inquiets. Entre ceux qui hurlent au scandale et ceux qui rêvent d’une traversée express en train, pas facile de trancher. Et vous ? Que pensez-vous de ce projet pharaonique ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Via
Bbc.comWsj.comApnews.com
Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
