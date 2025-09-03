Adieu le mal de mer, Seakeeper dévoile un gyroscope de bateau qui annule 95 % du roulis

Résultant d’une incohérence entre l’oreille interne, la perception des yeux et le système musculaire, le mal de mer est un trouble relativement fréquent chez les marins, ainsi que chez les voyageurs. En France, plus de 3 millions de personnes souffrent de naupathie, selon des chiffres publiés sur le site universitaire DUMAS. Pour réduire les risques d’apparition des symptômes de cette forme de cinétose, mais également pour améliorer le confort et la sécurité des passagers, Seakeeper a mis au point des stabilisateurs gyroscopiques. Ces derniers permettent d’éliminer une grande partie du roulis des bateaux. L’entreprise a récemment lancé la commercialisation de deux nouveaux dispositifs plus performants : Seakeeper 4 et 4.5. Découverte !

Une réduction de 95 % du roulis

Les nouveaux Seakeeper se démarquent, entre autres, par leur volant d’inertie scellé sous vide. Cette méthode d’encapsulation réduit le poids des stabilisateurs gyroscopiques et leurs besoins en énergie, mais surtout le roulis. Elle permet au volant d’inertie de tourner à une vitesse pouvant atteindre 9 750 tr/min. Ce qui génère suffisamment de force pour éliminer significativement les mouvements entraînés par le vent et la houle. Les résultats des essais réalisés par l’entreprise sur un Beneteau Flyer 9 ont montré que les stabilisateurs gyroscopiques peuvent améliorer grandement le confort des passagers et des membres de l’équipage, en réduisant le roulis de 95 %. Les tests ont été effectués à Lavagna, en Italie, au mois de juillet 2022.

Un dispositif de refroidissement breveté

Outre le volant d’inertie scellé sous vide, les Seakeeper 4 et 4.5 sont équipés d’un système de refroidissement innovant et breveté. En dissipant la chaleur à l’aide d’un mélange d’eau de mer et de glycol, il prévient l’usure prématurée des différents composants des stabilisateurs gyroscopiques et améliore leurs performances. En effet, à l’instar de la mise sous vide, il permet au volant d’inertie de tourner à une vitesse particulièrement élevée et, par conséquent, d’éliminer plus efficacement le roulis des bateaux.

Pour information, les gyrostabilisateurs sont dotés d’un système de contrôle intelligent qui analyse les conditions auxquelles les bateaux sont confrontés et ajuste en temps réel certains paramètres, tels que la vitesse du volant d’inertie. Par ailleurs, l’arrêt et la décélération de la rotation du volant sont assurés par un frein monocylindre compact, exempt d’éléments pouvant se détériorer rapidement, comme les flexibles ou les raccords. Ce système de freinage ne nécessite aucun entretien annuel et bénéficie de mécanismes de sécurité redondants.

Les différences entre les Seakeeper 4 et 4.5

La principale différence entre les deux nouveaux gyrostabilisateurs réside dans les options. Le Seakeeper 4 est conçu pour être alimenté en courant continu et convient parfaitement aux bateaux non équipés de générateur. La version 4.5, quant à elle, fonctionne sur secteur. D’autre part, les deux stabilisateurs sont destinés à des bateaux de différentes dimensions. La longueur idéale du bateau est de 12,5 à 13,5 m pour la version 4, et de 12 à 14 m pour celle 4.5. Au niveau du poids et des performances, cette dernière est plus légère et permet de mieux réduire le roulis. Elle pèse environ 333,8 kg et la vitesse de rotation de son volant d’inertie dépasse largement 9 000 tr/min. De son côté, le Seakeeper 4 a un poids de 338 kg et une vitesse maximale de 8 250 tr/min. Concernant les prix, il faut prévoir un peu plus de 46 000 € pour acquérir le stabilisateur gyroscopique 4.5 et approximativement 39 500 €, pour le modèle 4. Plus d’informations sur seakeeper.com. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .