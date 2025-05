Adieu les coupures, BLUETTI dévoile ses nouvelles batteries pour une maison 100 % autonome

À l’occasion du salon Smarter E Europe 2025 qui s’est déroulé à Munich du 7 au 9 mai dernier, BLUETTI a lancé ses nouvelles gammes Apex et EnergyPro, et présenté ses produits phares : l’Apex 300 et le système EP2000. Ce salon est l’un des plus grands salons européens dédiés à l’énergie intelligente et durable. Pour BLUETTI, marque phare des systèmes de batteries résidentielles, leurs innovations représentent des avancées technologiques majeures pour les foyers, les entreprises et les amateurs d’énergie autonome. Si aucun prix n’a encore été communiqué, les solutions proposées par la marque chinoise, pourrait bien changer la donne, dans le monde entier. Alors quelles sont ces innovations ? Pour quels usages pourront-elles nous rendre plus autonomes ? Éléments de réponses dans cet article.

Une marque qui ne manque pas d’énergie (renouvelable).

Depuis 2009, BLUETTI fondée par la société PowerOak, alimente notre quotidien avec des solutions d’énergie propre, portables ou domestiques. Son objectif ? Offrir l’indépendance énergétique à tous, dans toutes les situations : en pleine nature, à la maison ou lors de coupures prolongées. Avec plus de 3,5 millions d’utilisateurs à travers 110 pays, la marque s’impose comme un pilier de la transition énergétique grand public. En 2025, à Munich, BLUETTI ne s’est pas contentée d’un simple stand. Elle a orchestré un véritable événement de marque, avec tapis bleu, innovations technos et vision futuriste pour le lancement de ce qu’elle appelle l’ère « Product Era 3.0 » !

Trois gammes pour couvrir tous les besoins

Derrière cette nouvelle stratégie se cachent trois nouvelles gammes, pensées pour des usages bien distincts :

Elite Series : petites batteries compactes et nomades (jusqu’à 3 kW) pour le camping, le vanlife ou l’appoint domestique.

Apex Series : systèmes puissants (plus de 3 kW), modulaires et évolutifs, taillés pour la vie off-grid, les ateliers ou les secours.

EnergyPro Series : solutions professionnelles pour les maisons connectées, les PME ou les projets d’indépendance énergétique à long terme.

Que vous soyez amateur de weekends en pleine nature, adepte du télétravail dans un van aménagé ou parent de trois enfants qui veulent tous recharger leur tablette en même temps, il existe une solution adaptée. J’ai notamment pensé à mon ami Julien, qui installe des food trucks en zone rurale : l’Apex lui permettrait de brancher frigo, plancha et caisse sans même tirer de rallonge. Côté EnergyPro, une amie architecte l’envisage pour rendre son cabinet 100 % autonome. BLUETTI ne vend pas juste des batteries, mais une liberté énergétique adaptée à chaque style de vie. Entrons maintenant dans les détails de chaque technologie présentée, vous allez voir qu’elles sont différentes, mais possèdent toutes le même but : nous rendre autonomes !

L’Apex 300 : la star des baroudeurs… et des blackouts urbains

Le modèle Apex 300, fleuron de cette nouvelle génération, joue sur tous les tableaux. Il peut se connecter à d’autres unités via le Hub A1 Parallel Box, gérer jusqu’à 18 batteries B300K et alimenter un foyer complet pendant une semaine. Oui, une semaine, même si vous rechargez votre trottinette électrique tous les soirs. Pour les amateurs de roadtrips, c’est une véritable centrale solaire mobile. Je pense à ce couple croisé l’an dernier en van au lac de Sainte-Croix : entre le frigo, les lumières, la plaque de cuisson et le drone, ils auraient adoré avoir une Apex 300. En ville aussi, son intérêt est évident : en cas de coupure EDF, elle peut maintenir la lumière, la box internet et même le chauffage d’appoint. Grâce au Hub D1 DC, elle délivre jusqu’à 700 W, et s’associe aux panneaux solaires pliables de la marque pour une recharge propre et rapide. Énergie verte et mobile garantie, sans compromis.

L’EP2000 : pour les familles qui voient l’avenir en solaire

De son côté, le système EP2000 s’adresse aux foyers moyens à grands, soucieux de réduire leur facture tout en limitant leur empreinte carbone. Avec 98 % d’efficacité de conversion, il permet d’économiser jusqu’à 700 kWh d’électricité par an, soit environ 150 € de gain selon les tarifs actuels. Imaginez : plus besoin de s’inquiéter des hausses de prix, des délestages ou des heures creuses. Chez moi, cela couvrirait facilement le lave-vaisselle, le four et les lessives de la semaine ! Mais, le vrai plus, c’est son extensibilité. Il peut monter jusqu’à 60 kW de puissance et 150 kWh de stockage, créant un véritable micro-réseau domestique, surtout s’il est couplé à une installation photovoltaïque. Pour ceux qui veulent transformer leur maison en bastion écolo, c’est le Graal. À la clé : autonomie quasi totale et sérénité face à l’inflation énergétique.

Une vision connectée : le système BLUETTI Future Tech

BLUETTI, ce n’est pas seulement du matériel. C’est tout un écosystème intelligent au service d’une énergie propre et maîtrisée :

BLUEPEAK : le pôle R&D, moteur des innovations matérielles.

BLUELINK : réseau connecté pour piloter tous vos équipements à distance.

BLUEGRID : architecture modulaire pour créer des systèmes énergétiques sur mesure.

BLUELIFE : intégration des usages au quotidien (domotique, chargeurs, vie nomade…).

Imaginez recevoir une notification sur votre téléphone : “Le soleil brille, vos batteries sont pleines à 95 %”. Ou programmer vos charges pour éviter les pics tarifaires, tout cela depuis votre canapé. Avec BLUELINK, on garde la main sur sa production, même en déplacement. Mon rêve ? Programmer le déclenchement du chauffe-eau avant d’arriver dans la maison de mes beaux-parents, vide depuis plus d’un an ! L’idée ? Faire de chaque utilisateur un acteur de sa propre consommation, avec des outils intuitifs, évolutifs, et surtout… efficaces. Une autonomie connectée, mais pas compliquée, comme on les aime !

Des ambitions solidaires, pas seulement technologiques

Ce qui distingue aussi BLUETTI, c’est son engagement humanitaire, à travers des initiatives comme le programme LAAF (Lighting An African Family). Grâce à ses produits solaires autonomes, des familles vivant hors réseau ont accès à l’électricité, à la lumière, et donc à l’éducation, à la santé, à la dignité. Cet aspect est rarement mis en avant dans le secteur tech. Pourtant, quand une entreprise allie rentabilité, innovation et solidarité, cela mérite d’être souligné. Et salué !

Ce qu’il faut retenir

Voici un résumé des points forts des solutions 2025 de BLUETTI :

Trois nouvelles gammes pour couvrir tous les usages : loisirs, maison, entreprise

Apex 300 : système modulable, solaire, transportable, intelligent

EP2000 : ultra-efficace, évolutif, idéal pour maisons équipées de panneaux solaires

Écosystème connecté : domotique, suivi à distance, gestion automatique de la charge

Engagement solidaire : projets humanitaires en Afrique (LAAF)

Design pensé pour l’utilisateur, du particulier à l’entreprise

Compatible avec panneaux solaires, batteries modulaires et infrastructures existantes

L’énergie propre n’a jamais été aussi concrète

Le lancement de l’Apex 300 et du système EP2000 marque un tournant pour le secteur de l’énergie domestique. Finies les coupures qui paralysent le quotidien, finie l’angoisse des factures trop salées : place à l’autonomie, à la simplicité, et à la résilience énergétique. Avec BLUETTI, on ne parle plus d’éventuelles solutions solaires. On parle d’une solution clés en main, installée dans votre garage, votre jardin ou votre van aménagé.

Une révolution énergétique… pilotée depuis votre smartphone

BLUETTI mise aussi sur l’expérience utilisateur : applications, tableaux de bord intuitifs, notifications intelligentes… Tout est fait pour que la technologie ne vous prenne pas la tête. Même votre mère ou grand-mère pourrait piloter sa centrale solaire, et ce n’est pas une blague. En résumé, vous êtes aux commandes, et la transition énergétique devient un jeu d’enfant. Enfin, un jeu d’adulte responsable ! Et vous, prêts à devenir producteurs de votre propre énergie ? Et, à franchir le cap de l’indépendance énergétique avec BLUETTI Apex 300 ou EP2000 ? Que pensez-vous de ces innovations ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .