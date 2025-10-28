Adieu les cuves moches, Cover Green dévoile un récupérateur de pluie qu’on ne cache plus

Marre des cuves disgracieuses qu’on cache derrière les arbustes ? Cover Green dévoile EAU, un récupérateur d’eau de pluie esthétique, responsable et 100 % made in France.

Un récupérateur d'eau de pluie design.
Il est désormais possible d'avoir un récupérateur d'eau de pluie élégant avec EAU de Cover Green. Crédit photo : Cover Green

En matière d’aménagement extérieur durable, Cover Green frappe fort avec EAU, un récupérateur d’eau de pluie au design aussi élégant qu’écoresponsable. Ce modèle de 1000 L, proposé à partir de 456 €, allie solidité, esthétisme et simplicité d’installation. À l’heure où la récupération d’eau devient un enjeu écologique majeur, la réglementation se précise : le décret du 29 août 2023 encadre désormais les usages domestiques et les conditions d’installation. Et, selon le ministère de la Santé, l’eau de pluie, impropre à la consommation humaine, peut néanmoins servir à l’arrosage ou au nettoyage extérieur sans risque. Personnellement, je n’ai pas encore sauté le pas : j’avoue redouter certains inconvénients que nous évoquions déjà dans cet article sur NeozOne. Mais ce nouveau modèle me fait sérieusement hésiter ! Et, si la solution pour économiser l’eau passait aussi par le design ? Découverte.

Un récupérateur qu’on ne cache plus

Le récupérateur EAU a été pensé comme un objet décoratif à part entière. Fini les grosses cuves vertes qu’on tente de dissimuler derrière les lauriers. Ici, la marque montpelliéraine mise sur un habillage en bois Douglas français, certifié PEFC, qui résiste naturellement aux intempéries. Le résultat ? Un produit robuste, esthétique et durable, capable de tenir plus de dix ans sans entretien. Son installation ne demande aucun outil spécifique : quinze minutes suffisent pour le raccorder à une descente de gouttière. Et, cerise sur le gâteau : son traitement anti-UV et anti-algues évite les mauvaises surprises à la belle saison. Pour rappel, selon Service-public.fr, la récupération d’eau de pluie est autorisée pour un usage extérieur (jardin, lavage de terrasse, etc.) à condition de ne pas la relier au réseau d’eau potable. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent concilier économies et écologie. Franchement, c’est le genre de cuve qu’on montre fièrement plutôt que de cacher !

Le récupérateur d'eau de pluie bardé de bois.
Cover Green propose son récupérateur d’eau de pluie bardé de bois à la vente. Crédit photo : Cover Green

Un geste écologique… et économique

Avec sa capacité de 1000 L, EAU permet de stocker jusqu’à 70 m³ d’eau par an pour une toiture de 100 m², soit environ 300 € d’économies sur la facture d’eau. Et, une seule averse suffit souvent à remplir la cuve ! De quoi arroser un potager ou laver sa voiture sans piocher dans le réseau public. Au-delà du geste écologique, certaines collectivités locales encouragent cette pratique en finançant une partie de l’équipement. Et, contrairement aux rumeurs qui circulent sur une possible taxation de l’eau de pluie, l’État n’a jamais rien confirmé : nous parlions ici de cette fake news. Mieux encore, plusieurs territoires proposent des aides financières pour inciter les particuliers à s’équiper.

Ce qu’il faut retenir

  • Capacité : 1000 L
  • Habillage : bois Douglas français certifié PEFC
  • Installation : 15 minutes sans outil
  • Protection : anti-UV et anti-algues
  • Durée de vie : plus de 10 ans sans entretien
  • Prix : à partir de 456 € TTC
  • Garantie : 10 ans
  • Usages autorisés : arrosage, nettoyage extérieur (hors réseau potable)
Les caractéristiques du récupérateur d'eau de pluie EAU de Cover Green.
Quelques caractéristiques à connaitre à propos de ce récupérateur d’eau de pluie. Crédit photo : Cover Green

Un geste responsable au service de la planète

Si, comme moi, vous surveillez chaque goutte d’eau dans le jardin, ce genre d’innovation est une vraie bouffée d’air frais. Et, selon l’ADEME (source CIEau), l’arrosage du jardin représente en moyenne 6 % de la consommation d’eau d’un foyer, proportion qui peut augmenter en été selon les pratiques et la météo. En couplant un récupérateur à quelques bons réflexes (arroser tôt le matin, pailler les sols, récupérer l’eau de rinçage), on peut grandement réduire notre consommation d’eau potable. D’ailleurs, je partage souvent mes astuces dans des articles dédiés, comme celui-ci sur les réflexes anti-gaspillage d’eau au jardin. Et, le meilleur dans tout ça ?

L'utilisation de l'eau de pluie au jardin ou au potager.
Avec une cuve de 1000 litres, vous pouvez arroser un potager de 50 m² pendant 3 à 4 semaines ou bien faire un arrosage complet d’une pelouse de 100 m². Crédit photo : Cover Green

Eh bien Cover Green a su transformer un geste écolo en accessoire design, tout en gardant des matériaux durables et une production locale. Comme quoi, durabilité et esthétisme peuvent enfin cohabiter dans nos jardins. Et vous, seriez-vous prêt à installer un récupérateur Cover Green EAU, disponible sur ce lien, pour allier économie, écologie et élégance dans votre jardin ? Que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

