Adieu les moustiques, Acto réinvente la tapette, flexible et électrique (2500 V)

Ah les moustiques : ma hantise lorsque je décide de dîner sur la terrasse ! Je possède une piscine, et je peux vous assurer qu’ils l’ont largement repérée ! Dès que la nuit tombe sur la terrasse, la guerre commence, armé d’une raquette électrique, de bougies à la citronnelle, et de marc de café fumant ! J’ai découvert une innovation de la marque Acto, se présentant comme une tapette flexible, permettant d’atteindre les moustiques même dans les coins ! Ni une, ni deux, j’ai proposé à Alexandre Gillet, de chez Acto de venir me la présenter à domicile. Il a accepté et je le remercie ! Voici ce que je peux vous dire de la tapette Acto vendue aux alentours de 15 € dans les bons magasins de bricolage. Découverte !

Une interview bien réelle pour un insecticide très efficace

Oui, je l’ai vraiment fait : j’ai reçu Alex qui travaille chez Acto, chez moi, dans le Mâconnais, pour une petite démonstration de cette tapette électrique flexible, une innovation signée Acto. Et, on ne parle pas d’un simple accessoire de camping ! C’est lors de notre échange que j’ai compris à quel point la souplesse de cette tapette changeait tout. « Regarde, une raquette classique, c’est rigide. Là, c’est très souple, tu peux aller chercher les moustiques dans les angles sans salir les murs ! », m’a expliqué Alex, en tapotant l’entourage béton de mon garage.

Effectivement, l’objet est simple, mais diablement pratique : une tête souple et résistante, qui permet de viser un moustique perché dans un angle de mur sans heurter ni plâtre ni peinture. Et, comme l’a précisé Alex, cette tapette est inédite sur le marché français, vendue à partir de 14,90 € dans les jardineries, magasins de bricolage ou coopératives agricoles.

Une invention brevetée, souple et redoutablement précise

Durant l’interview, Alex m’a montré comment cette tapette fonctionne en situation réelle. Il a pris pour cible les recoins les plus inaccessibles de ma pièce, et m’a démontré à quel point la flexibilité de la tête permettait de suivre le mouvement, d’un plafond à une plinthe, sans avoir à se contorsionner ou à démonter un meuble. « Quand tu es sur une partie basse, ou au plafond, c’est encore plus impressionnant ! », m’a-t-il confié, tapette à la main.

Et, c’est vrai : cette flexibilité n’est pas un gadget, elle apporte un vrai plus dans l’efficacité quotidienne, surtout en pleine nuit quand le moustique joue à cache-cache. Contrairement aux modèles rigides qui vous font rater votre cible ou abîmer le mur (expérience vécue, merci), celle-ci épouse les formes, littéralement. Depuis son interview sur M6, le produit est pratiquement en rupture de stock, m’explique Alex.

Ce qu’il faut retenir sur la tapette flexible Acto

✅ Avantages ⚠️ À savoir Flexible pour atteindre les coins et plafonds Fonctionne avec piles (parfois non incluses) Ne raye pas les murs, ne cogne pas Moins efficace sur micro-insectes type moucherons Innovation française, unique sur le marché Rupture de stock imminente dans certaines enseignes Disponible en magasins spécialisés Pas encore partout en ligne Prix abordable : dès 14,90 € À manier avec modération surtout à 2 h du matin 😉

Simple, efficace… et franchement bien pensée

Ce qui m’a marqué dans cet échange avec Alex, au-delà du côté technique, c’est la volonté de proposer un objet du quotidien, amélioré par l’usage. Ce n’est pas une révolution technologique, non, c’est une évolution logique. Et, dans une maison où les moustiques ont parfois plus d’audace que moi en pleine nuit, je vous assure que ce petit outil peut faire la différence entre une nuit tranquille et une session de chasse improvisée.

Nous vous en parlions d'ailleurs dans cet article sur le piège à frelons asiatiques signé Acto, preuve que cette marque a plus d'un tour dans son sac quand il s'agit de protéger votre maison des insectes avec intelligence et ingéniosité. Et vous, seriez-vous prêt à investir 14,90 € pour dire adieu aux moustiques accrochés aux coins du plafond, sans abîmer vos murs, ni votre tapette d'ailleurs ? Que pensez-vous de cette solution ?