Adieu les odeurs de transpiration, Pladeo dévoile un déodorant électronique au plasma

Le constat des scientifiques est clair : la source des odeurs corporelles est liée à la dégradation de la sueur par certaines bactéries comme le Staphylococcus hominis et le Corynebacterium xerosis. Et si on vous disait que vous n’auriez plus à faire attention au choix d’un déodorant entre composés chimiques et perturbateurs endocriniens. Vous n’aurez plus aussi besoin de bloquer votre transpiration juste pour sentir bon plus longtemps. Bonne nouvelle, le Pladeo tient toutes ces promesses et se distingue des déodorants classiques contenant des produits chimiques. Son arme ? Le plasma qui s’attaque à la cause et non aux effets des odeurs : les bactéries.

Combattre les odeurs sans ingrédient chimique, pari tenu pour Pladeo ?

Un déodorant ça sert souvent à masquer les odeurs corporelles grâce à un parfum ou à inhiber carrément la production de sueur. Mais est-ce bien sain tout ça pour notre peau et pour la planète ? Ce dispositif électronique élimine les bactéries responsables des odeurs par simple pulvérisation de plasma. Une utilisation entre 1 et 3 minutes suffirait largement à passer une journée avec des aisselles propres. Adieu la gêne au quotidien et la peur constante de soulever les bras. Le pladeo est conçu de telle sorte de se placer sous les aisselles sans contact direct avec ces dernières pour éviter des dommages cutanés. Alors, oui, pari tenu !

Une alternative aux traitements médicaux

Vous négligez encore l’impact des mauvaises odeurs sur la santé ? Sachez que de nombreuses personnes sont prêtes à envisager un traitement médical pour s’en débarrasser. C’est pourquoi les scientifiques derrière Pladeo ont effectué des essais cliniques sur une trentaine de personnes de plusieurs pays. Après utilisation du Pladeo 94 % d’entre eux ont constaté avec joie la réduction significative d’odeurs corporelles. Si ça ce n’était pas le signe qu’il fallait quitter les laboratoires scientifiques pour en faire un gadget innovant du quotidien…

Pladeo débarque sur Indiegogo

Tests cliniques ? Réussi. Prix de l’innovation au CES 2020 ? Obtenu. Tout ce qu’il manquait à ce déodorant, c’est son accessibilité. C’est la raison pour laquelle Pladeo fait l’objet d’une campagne de financement sur Indiegogo pour sa production commerciale. Actuellement, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 40 % sur le prix de vente estimé de ce gadget soit 129, 37 euros au lieu de 216, 22 euros.

Pladeo est une belle illustration des services que la technologie peut rendre à la santé ou au bien-être. Prêt à combattre efficacement les odeurs plutôt qu’à les masquer ? Vous pouvez participer à cette campagne sur Indiegogo. Que pensez-vous de ce produit innovant ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .