Adieu les ronflements, Zeus Sleep dévoile une invention qui se fixe sous le menton

Avouez-le : nous connaissons tous quelqu’un qui ronfle… ou plutôt, nous subissons tous quelqu’un qui ronfle ! Chéri, si tu me lis, cela pourrait t’intéresser ! Selon Améli.fr, près de 40 % des adultes de plus de 50 ans, en seraient victimes, au grand dam de leur entourage. Et, si la solution arrivait enfin, directement sous le menton ? C’est ce que propose Zeus Sleep Ltd, une entreprise britannique qui vient de lancer Zeus, un dispositif portable et non-invasif, vendu autour de 208,33 £ (environ 240 €). Après plus de quinze ans de recherche et trois essais cliniques, l’invention est désormais prête à envahir les rayons, notamment chez Boots dès octobre 2025. Présentation de cette petite révolution qui va ramener la paix dans les ménages !

Un dispositif high-tech, mais simple à utiliser

Zeus se présente comme un petit appareil léger qui se fixe directement sous le menton à l’aide d’un pad en hydrogel. Contrairement aux masques encombrants ou aux tuyaux disgracieux, il agit grâce à la technologie TENS : de légères impulsions électriques stimulent le nerf hypoglosse, qui contrôle les muscles de la langue. Résultat : les voies respiratoires restent dégagées, et les vibrations sonores de la nuit s’estompent. Les innovations pour mettre fin aux ronflements sont nombreuses, comme la ceinture Apenoz, ou encore la taie d’oreiller anti-ronfleur. Aujourd’hui, la plupart des inventions autour de ce désagrément allient confort, technologie et simplicité d’utilisation. Ici, il suffit de charger l’appareil en moins de quatre heures, de placer le pad et de se laisser bercer par un silence inespéré.

Quand la science s’invite dans la chambre à coucher

Loin d’être un gadget, Zeus Sleep bénéficie d’un solide ancrage scientifique. Soutenu par le NHS britannique, il a même décroché une subvention de 1,5 million de livres pour mener un essai clinique sur 186 participants, l’un des plus importants jamais réalisés au Royaume-Uni dans ce domaine. Ce dispositif se distingue par sa portabilité et son côté « non intrusif » : il ne gêne ni le sommeil ni les mouvements nocturnes. De plus, son efficacité ne repose pas seulement sur des promesses marketing, mais sur trois essais cliniques indépendants qui confirment une réduction significative des ronflements. Une belle revanche pour une invention développée depuis 2010 par un ingénieur et un professeur de médecine, convaincus que les nuits blanches des uns méritaient une vraie solution.

Zeus Sleep, une invention qui pourrait transformer nos nuits ?

Au-delà du confort immédiat pour les conjoints excédés, Zeus pose une réelle question : et si la solution durable contre le ronflement n’était pas médicale, mais technologique ? Avec son approche innovante, son efficacité prouvée et son soutien institutionnel, le dispositif a toutes les chances de séduire. Certes, il faudra accepter d’investir un peu plus qu’un simple spray nasal ou des bouchons d’oreille, mais si l’efficacité est au rendez-vous, le calcul devient vite évident.

Personnellement, je suis prête à investir 240 € pour dormir en paix le reste de ma vie ! Pour en savoir plus, le site officiel détaille toutes les informations pratiques : zeussleeps.com. Alors, seriez-vous prêt à tester Zeus Sleep pour offrir enfin des nuits silencieuses à votre entourage (et à vous-même) ?