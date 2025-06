Aemotion dévoile un véhicule électrique étonnant, à mi-chemin entre la moto et la voiture

Implantée à Virignin, dans l’Ain, Aemotion est une jeune entreprise française qui ambitionne de révolutionner le secteur de la mobilité verte. Elle a développé un engin innovant qui offre l’agilité d’un deux-roues tout en mettant l’accent sur la sécurité. Le véhicule ultracompact n’a pas encore de nom. Mais lors du salon Vivatech 2025 qui s’est tenu à Paris du 11 au 14 juin dernier, Aemotion a fait une annonce qui devrait ravir ceux qui attendent avec impatience sa sortie. En effet, celui-ci est dorénavant disponible en précommande. Parmi ses particularités figure sa capacité à s’incliner jusqu’à 35° dans les virages. Avec cette solution, la start-up veut réduire l’usage de la voiture en zones périurbaines.

Une conception compacte

Le choix d’une conception à quatre roues découle bien évidemment d’une volonté de proposer aux utilisateurs un véhicule stable. Il faut savoir que l’Aemotion est capable de filer jusqu’à 115 km/h, et ce, bien qu’il dispose d’un guidon pour le contrôle de la direction au lieu d’un volant. Mesurant 79 cm et pesant 230 kg à vide, il peut accueillir deux personnes à son bord, à savoir un pilote et un passager. Il fait seulement 235 cm de long et 171 cm de haut. Ces caractéristiques physiques en font un engin capable de se faufiler facilement dans la circulation.

Une conception robuste

D’après son concepteur, ce véhicule à quatre-roues qui se conduit comme une moto s’attaque à trois défis essentiels : l’impact environnemental, les besoins en mobilité urbaine et la sécurité des usagers. Comme indiqué plus haut, il dispose d’une carrosserie, protégeant ainsi les occupants du soleil et des intempéries. À noter toutefois que pour une raison inconnue, Aemotion a préféré laisser les membres inférieurs du pilote à découvert. Outre sa structure en acier robuste, le quadricycle électrique dispose de pare-chocs en EPP (polypropylène expansé) qui est un matériau réputé pour son excellente capacité d’absorption des chocs.

Prix et disponibilité

Avec une charge complète, le véhicule peut parcourir jusqu’à 200 km. Et grâce à l’ajout de batteries amovibles supplémentaires, il est possible d’augmenter cette autonomie de 140 km. Il est désormais possible de le réserver directement sur le site web de l’entreprise. Aemotion prévoit de proposer son produit à la location pour 200 € par mois avant d’envisager une vente directe.

Les premières unités sont attendues pour fin 2026 – début 2027. La mise en production à grande échelle est prévue pour 2028. Plus d'infos : ae-motion.com.