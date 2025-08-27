AGC dévoile un toit ouvrant solaire et panoramique destiné aux voitures électriques

Dévoilé pour la première fois en mars de l’année dernière dans le cadre de la conférence PV in Motion en Suisse. Le toit ouvrant photovoltaïque intégré au véhicule (VIPV) d’AGC Automotive Europe promet de redéfinir les standards de confort, de durabilité et d’efficacité énergétique dans le secteur automobile. On sait maintenant que ce système révolutionnaire est sur le point d’être produit à grande échelle. Il repose sur une conception verre-verre intégrant des cellules solaires à contact arrière à haut rendement, atteignant une efficacité supérieure à 25 %. D’après le constructeur belge, filiale du géant japonais AGC spécialisé dans les produits chimiques et le verre, ce choix technologique permet non seulement d’optimiser le rendement photovoltaïque, mais également de préserver les performances dans les environnements chauds grâce à un meilleur coefficient de température.

Un design élégant

Contrairement aux cellules photovoltaïques classiques, celles intégrées par AGC Automotive Europe à son produit préviennent les pertes dues à l’ombrage frontal. Cela garantit une capture maximale de l’énergie solaire. Outre ses performances techniques, le toit ouvrant solaire se distingue par son apparence uniforme et noire pensée pour s’harmoniser avec les véhicules haut de gamme dotés de vitres teintées. Cette esthétique est obtenue grâce à l’existence d’une couche sombre entre les cellules et la vitre intérieure. Mais l’innovation ne s’arrête pas là. Le dispositif offre jusqu’à 30 mm de hauteur supplémentaire par rapport aux toits ouvrant traditionnels équipés de stores roulants. De plus, il est plus léger.

Une baisse des émissions de carbone

La présence d’un revêtement à faible émissivité sur la vitre intérieure contribue à la préservation du confort thermique dans l’habitacle du véhicule tout au long de l’année. Cela réduit d’ailleurs de manière significative la consommation énergétique liée à la climatisation et au chauffage, et donc les émissions de CO₂. L’entreprise belge affirme que l’un des atouts majeurs de sa solution réside dans sa capacité à prolonger l’autonomie des véhicules électriques. Le système fournit une alimentation électrique qui peut être utilisée non seulement pour la propulsion, mais aussi pour des fonctions annexes telles que l’alimentation des caméras de surveillance, du système audio ou encore des systèmes de connectivité embarqués.

Une innovation s’adressant aux fabricants automobiles

Selon Loïc Tous, chef de projet chez AGC Automotive, cette innovation incarne la rencontre entre « des décennies d’expertise verrière et une technologie solaire pionnière ». L’objectif affiché est clair : transformer l’expérience automobile en alliant durabilité et performance énergétique. L’approche de l’entreprise belge se démarque également par un engagement à développer des chaînes d’approvisionnement locales afin d’assurer une qualité constante et une adaptation rapide aux besoins du marché. À ce propos, sachez que le produit s’adresse aux constructeurs automobiles qui pourront l’intégrer à leurs différents modèles. Plus d’informations sur agc-glass.eu. Que pensez-vous de l’intégration de cellules solaires dans le toit d’un véhicule ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .