« Agile et endurant », e-roe fait grimper son quadriporteur électrique à 2770 m d’altitude

Le col de l’Iseran, situé dans les Alpes françaises et culminant à 2770 m d’altitude, est le plus haut col routier d’Europe. Cette route est réputée pour ses montées rudes, ses virages serrés et ses conditions météorologiques imprévisibles. C’est dans cet environnement particulièrement difficile qu’e-roe a choisi de tester les capacités de son véhicule phare. Le quadriporteur électrique de la société a prouvé qu’il peut affronter les terrains les plus extrêmes. Avec sa conception alliant robustesse, agilité et endurance, celui-ci a relevé le défi avec succès. Loin d’être un simple coup de communication, cette démonstration réussie marque une étape importante pour la jeune pousse française. En effet, e-roe vise à offrir une solution de mobilité durable, accessible à tous et pouvant répondre aux besoins des milieux urbains comme des régions montagneuses.

Une technologie pensée pour la transition écologique

Le quadriporteur d’e-roe est annoncé comme un véhicule pas comme les autres. Compact et 100 % électrique, il constitue une solution orientée vers la transition énergétique. Destiné à répondre aux enjeux de la mobilité moderne, il se positionne comme une alternative aux véhicules thermiques. La performance réalisée au col de l’Iseran témoigne de la maturité technologique du projet. Avec cet engin révolutionnaire, e-roe démontre effectivement que la mobilité électrique ne se limite pas aux trajets urbains. Elle peut aussi s’imposer dans des contextes exigeants, là où la puissance, la fiabilité et l’autonomie sont essentielles.

Un concept prometteur

Cet exploit remarquable a été en partie rendu possible grâce à un partenariat avec la mairie de Tignes et la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’évènement s’inscrit également dans le cadre des Jeux Paralympiques Alpes Françaises 2030, dont l’un des objectifs majeurs est d’accélérer la transition énergétique dans les territoires alpins. Le quadriporteur électrique, par sa capacité à évoluer en altitude, pourrait en effet devenir un outil précieux pour les professionnels de la montagne, les collectivités locales ou encore les services de secours.

Une entreprise en pleine ascension

Fondée avec la volonté de réinventer la mobilité légère, e-roe s’impose progressivement comme un acteur incontournable du secteur. Son approche repose sur trois piliers, à savoir, l’innovation technologique, la durabilité environnementale et la polyvalence sur le terrain. Et le moins qu’on puisse dire c’est que le succès de l’ascension du col de l’Iseran vient renforcer sa crédibilité. Cela devrait ainsi ouvrir de nouvelles perspectives commerciales.

À noter que la société propose une large gamme de véhicules conçus pour répondre à des besoins variés, du transport de personnes à la logistique urbaine en passant par la mobilité rurale. Son principal objectif est de décarboner les trajets entre 0 et 15 km.