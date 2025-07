La mini pompe de gonflage Aigo vient de dépasser les 40000 € sur Kickstarter

Certains pourraient se demander ce qu’à bien de si extraordinaire une énième mini pompe. Qu’est-ce qui vous sauve d’une crevaison en pleine nature ? Qu’est-ce qui permettrait de relancer une partie de volley ? Qu’est-ce qui pourrait améliorer le confort de conduite ? Qu’est-ce qui peut littéralement vous sauver la mise sur une route sans station de gonflage ? Et encore, je ne parle pas que de vélo, mais aussi de voitures, de ballon et de tout objet gonflable. Vous voilà convaincu de l’utilité d’une innovation dans le secteur du gonflage actuellement en campagne de financement sur Kickstarter. Maintenant, parlons d’Aigo, cette mini pompe de poche innovante, très pratique et rechargeable. Mais qui a besoin d’un coup de pouce pour passer de la conception à la commercialisation.

Une taille diminuée, des performances augmentées

Pour être compact, ce gonfleur est 50 % plus petit que les gonfleurs traditionnels sur le marché. L’Aigo diffère de ces derniers, car il gonfle tout type de pneus, du vélo aux roues de voiture en passant par les deux-roues. Il est le compagnon idéal des voyageurs nomades qui auront encore plus de place dans leur véhicule d’aventure, déjà compact. Ce mini gonfleur se glisse dans votre poche, mais vous garantit un gonflage puissant pouvant atteindre une pression maximale de 10 bars. En pratique, ça signifie qu’il peut gonfler à la suite trois pneus de voiture de 195 mm, huit pneus de vélo de 700 mm et 100 ballons de basket à plat. L’Aigo est compatible avec tout types de valve (Presta et Schrader) vous n’aurez donc pas beaucoup de mal à le prêter à d’autres randonneurs par exemple pour cause d’incompatibilité.

Une efficacité et une utilité prouvée

Pour fonctionner efficacement, cette pompe est dotée d’une batterie lithium polymère ultra-puissante de 4 500 mAh. Le concepteur déclare d’ailleurs qu’elle peut en une seule charge gonfler quatre pneus de voiture de type R 16. Son moteur de 19 000 tr/min est le secret de sa puissance que très peu de pompes peuvent égaler. L’Aigo a été pensé avec une LED haute luminosité, car les crevaisons peuvent survenir à tout moment, y compris dans la nuit. Il faudrait pouvoir y voir clair cependant. Et en cas de besoin, vous avez des clignotants pour activer la fonction SOS. Un autre argument qui devrait vous convaincre, est que ce gonfleur fait très peu de bruits pour un gonflage discret avec un niveau sonore en dessous de 80 dB.

Et ce n’est pas tout…

Aigo possède plusieurs systèmes de réglage pour un gonflage intelligent adapté aux types de pneus. Vous n’avez pas besoin de vérifier si la pression est bonne, une fois la pression cible atteint, elle s’arrête automatiquement. Le mini gonfleur aigo est proposé avec ces accessoires :

Boîte d’emballage

Buse d’air

Adaptateur d’aiguille à bille

Adaptateur de buse d’air grand format

Pochette de rangement

Sur Kickstarter, cette petite innovation a conquis le cœur de Jellop, l’un de plus grands donateurs de la plateforme. Rendu à quelques jours de la fin de la campagne de financement pour un objectif de seulement 1000 dollars environ 856 €, ce projet est bien la preuve que l’utilité d’une innovation ne se résume pas qu’à des levées spectaculaires. Avec un financement minimal de 10 dollars (soit 8,56 €), vous pouvez participer à cette innovation et permettre à tous les usagers de tenir au creux de leurs mains ce gonfleur. Cette mini pompe vous parle ? Rendez-vous sur Kickstarter. Cette mini pompe de gonflage vous intéresse ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .