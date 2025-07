Airloom Energy dévoile une étrange éolienne modulaire « beaucoup plus performante »

Face à la stagnation du coût actualisé de l’énergie (LCOE), Airloom Energy prévoit de lancer la première construction de son site pilote près de Rock River, dans le Wyoming. Son objectif ? Fournir de l’électricité à moindre coût via des éoliennes modulaires, dont le déploiement serait plus rapide et largement moins coûteux que celui des éoliennes traditionnelles. À noter que l’entreprise américaine a levé plus de 6 millions d’euros l’an dernier, lors d’un seed funding (phase d’amorçage), et a obtenu un financement complémentaire d’environ 4,5 millions d’euros auprès de l’État du Wyoming. Sur ce site de recherche et développement, elle entrevoit de construire sa première turbine à grande échelle, dans un contexte de besoin croissant d’indépendance énergétique aux États-Unis.

Des éoliennes modulaires reliées à un câble

Les éoliennes modulaires d’Airloom Energy n’ont rien à voir avec les éoliennes à axe horizontal standards (HAWT) de plus en plus grandes et hautes, comme le mastodonte de 26 MW de Dongfang Electric Corporation. Elles présentent des surfaces balayées rectangulaires au lieu des surfaces circulaires traditionnelles, optimisant la capture du vent et l’efficacité de la conversion énergétique. Selon l’entreprise américaine, leur technologie repose sur un ensemble d’ailes verticales de 10 mètres de long, reliées à un câble. Celles-ci circulent sur un rail ovale suspendu à environ 25 mètres du sol par une série de poteaux. Aux extrémités de l’ovale, les pales changent d’orientation pour une puissance optimale sur les sections latérales et des prises de force exploitent le mouvement linéaire du câble pour alimenter des générateurs. Neal Rickner, PDG d’Airloom Energy, indique que « face à la croissance des besoins en électricité, nous avons besoin de systèmes plus flexibles, rapides à construire et déployables à grande échelle partout, comme leurs éoliennes modulaires ».

Des coûts largement réduits

L’entreprise affirme que sa technologie est largement moins chère à installer que les grandes éoliennes et peut fournir de l’énergie à un coût global inférieur. Elle estime que ses éoliennes peuvent fournir de l’électricité à un tiers du coût de celui d’un modèle à axe horizontal traditionnel. Une installation de 2,5 MW pourrait être livrée sur site dans un seul camion et son installation ne nécessiterait pas une grue imposante, explique Airloom Energy. En 2023, l’entreprise affirmait qu’une telle installation coûterait environ un dixième du coût d’une éolienne tripale à axe horizontal de puissance équivalente. Par ailleurs, les réparations et l’entretien seraient bien plus faciles et moins coûteux. D’après Neal Rickner, leurs éoliennes modulaires sont construites avec des composants économiques et manufacturables en série, peuvent être installées en moins d’un an et ont une durée de vie de 30 ans.

Un essai pilote à grande échelle prévu

Jusqu’à présent, la technologie d’Airloom Energy n’a été testée qu’à plus petite échelle. L’entreprise prévoit ainsi d’effectuer un essai pilote à grande échelle sur un site de recherche et développement. Elle a récemment lancé les travaux de construction qui devraient s’achever, selon elle, avant les démonstrations commerciales à partir de 2027. Paul Judge, membre du conseil consultatif d’Airloom Energy, déclare que ce « pilote est plus qu’un site d’essai, c’est le début d’une approche fondamentalement nouvelle de la production d’énergie renouvelable résiliente : une énergie éolienne plus rapide à déployer, économe en ressources et conçue pour relever les défis énergétiques à venir ».

D’autant plus que ces éoliennes modulaires peuvent être déployées sur des sites à faible vent, difficiles d’accès ou présentant des contraintes de hauteur ou de visibilité, comme les aéroports et les bases militaires. Plus d’informations sur airloom.energy. Que pensez-vous de cette éolienne innovante ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .