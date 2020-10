AirPlusPlus : un nouveau dispositif pour éviter la buée sur les lunettes avec un masque

Masque ! Ce mot on le lit partout, on le voit partout et surtout on est de plus en plus obligés de faire avec. Devant la recrudescence des cas de Covid-19, certains préfets, comme en Loire-Atlantique, ont décidé de rendre le port du masque obligatoire…

Partout, tout le temps. Mesure de prévention et de protection qui génère également de nombreuses innovations en la matière. Masques transparents pour les personnes sourdes, masques rigolos pour Halloween etc… Pourtant un problème subsiste pour les porteurs de lunettes de vue : la buée à cause du masque ! Deux ingénieurs dévoilent le AirPlusPlus, un nouveau dispositif anti buée, plutôt ingénieux !

Le port du masque provoque de la buée mais parfois aussi des migraines à ceux qui ne le portent qu’occasionnellement. Raymond Morel et Matthias Vanoni, respectivement ingénieur et docteur en mathématiques et ingénieur de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr invente le AirPlusPlus. Cette idée naît avec pour objectif de mieux gérer le flux d’air à l’intérieur du masque.

AirPlusPlus c’est quoi ?

L’AirPlusPlus est un petit dispositif en plastique qui vient se positionner sous le masque chirurgical. Cela permet de mieux évacuer l’air à chaque expiration sans pour autant annuler les qualités protectrices du masque. Cela permet également de ne pas avoir le masque collé à la bouche à chaque inspiration.

Pour en réduire le coût final et les délais de fabrication, Matthias et Raymond expliquent qu’ils ont dû se tourner vers la Chine. La France ou la Suisse ne pouvaient soit pas tenir les délais, soit avec un coût final beaucoup plus cher. Les premiers AirPlusPlus arriveront dans vos boîtes aux lettres à la mi-novembre et coûtent 10€ pièce. Le dispositif a été breveté et est disponible en précommande sur le site dédié.