Albert, un lave-vaisselle à l’architecture LEGO qui se répare en quelques minutes

Le mois dernier, mon lave-vaisselle a fait des siennes, me lâchant au beau milieu d’un repas à huit personnes ! La panne ? La pompe bloquée, et une réparation par le technicien en cinq minutes chrono ! Ma chance ? Il était toujours sous garantie, mais qu’en aurait-il été s’il ne l’avait plus été ? Je l’aurai probablement changé comme le font la plupart des Français ! Dans le domaine de la réparabilité, l’entreprise EverEver vient de lâcher une petite bombe prénommée Albert ! Un lave-vaisselle, au prix annoncé de 800 à 850 € ?

Pourquoi une bombe ? Eh bien parce qu’il promet une chose devenue presque irréaliste en 2025 : être réparable soi-même en quelques minutes, avec un simple tournevis et une clé Allen. Et pour cause : Albert obtient la note maximale de 10/10 à l’indice de réparabilité, un affichage devenu obligatoire depuis l’article 16-I de la loi n° 2020-105. Pour les bricoleurs du dimanche, ou pour ceux qui, comme moi, s’arment parfois d’un kit de soudure pour sauver un câble ou un appareil comme dans ce test du FixHub Power Series, EverEver représente une petite révolution. Présentation.

La réparabilité comme nouvelle norme domestique

Depuis des années, nous subissons des lave-vaisselles et des électroménagers jetables qui tombent en panne quelques mois après la fin de la garantie. Qui n’a jamais eu un appareil irréparable « faute de pièces disponibles » ou avec une réparation plus chère que l’appareil lui-même ? Avec EverEver, c’est exactement l’inverse : seulement 300 pièces (contre 450 en moyenne), des modules qui se dévissent en quelques secondes et un autodiagnostic intégré qui propose des tutoriels vidéo. Un peu comme un assistant technique intégré directement dans la machine, mais sans le ton moralisateur. Dans ma cuisine, j’imagine déjà Albert me dire : “Calme-toi, c’est juste la pompe, prends ton tournevis” pendant que je bois mon café. Et, honnêtement, ça me plaît.

Un pari industriel… et un pied de nez aux grandes marques

EverEver ne s’est pas contenté de lancer un concept sympa : la start-up a convaincu Bpifrance et intégré le programme « Première Usine », avec 3,8 millions d’euros de soutien public et l’ouverture d’une usine à Vannes en 2026. Résultat : déjà 60 000 commandes avant même la mise en rayon. Un succès fulgurant qui rappelle qu’une partie des Français en a assez de remplacer tout son électroménager tous les cinq ans. Albert vise une durée de vie de 20 ans contre 10 ans en moyenne selon plusieurs plateformes de suivi, dont nous vous parlions dans cet article. Et, le tout avec une empreinte carbone réduite de 45 % et des pièces détachées garanties disponibles pendant deux décennies.

Ce qu’il faut retenir (en bref)

Lave-vaisselle français, vendu environ 800-850 €.

Réparable soi-même : tournevis + clé Allen.

10/10 à l’indice de réparabilité .

. 60 000 commandes avant lancement.

80 % des pièces fabriquées en France.

Durée de vie : 20 ans annoncés.

Usine EverEver prévue à Vannes en 2026.

EverEver peut-il vraiment changer notre manière de consommer ?

Avec Albert, EverEver propose bien plus qu’un simple produit : un modèle d’électroménager conçu pour durer, réparable en dix minutes, pensé pour les familles et même pour les bricoleurs amateurs comme moi. À l’heure où la réparabilité devient un enjeu national, et où le coût de l’électroménager ne cesse d’augmenter, ce pari industriel a tout pour séduire. Reste à savoir si les consommateurs seront prêts à franchir le pas et à intégrer dans leur quotidien un appareil pensé pour durer vingt ans. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site officiel EverEver. Alors, selon vous, Albert pourrait-il devenir le lave-vaisselle préféré des Français demain ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !