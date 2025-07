ALIZÉ, un kit amovible à partir 2525 € pour transformer un fourgon en van aménagé

Je possède un chien, deux chats, et lorsque je dois les faire garder pour les vacances, cela me coûte un bras, voire les deux si je pars plus d’une semaine ! Je rêve de pouvoir embarquer le zoo domestique pour les vacances, à bord d’un van que j’aménagerai moi-même ! Vous me direz qu’il faut déjà que j’achète un van : ce n’est pas faux ! Et, si vous, vous avez un utilitaire qui dort dans l’allée, et une furieuse envie d’évasion sur les routes ? Ainsi, j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer : Van d’Évasion a conçu le kit ALIZÉ, une solution clés en main à 2525 € TTC (hors options), pour transformer n’importe quel van ou fourgon en cocon nomade.

Fabriqué dans les Alpes-de-Haute-Provence avec du contreplaqué peuplier ultra-léger, ce kit est amovible, sans homologation VASP obligatoire et livré assemblé. Il suffit de le poser, de le fixer, et à vous les bivouacs improvisés ! Et, si vous vous posez la question côté règlementation, le site toitsalternatifs.com précise qu’un aménagement démontable ne nécessite pas forcément de démarche administrative. Intéressant, non ? Découverte.

Une solution pratique, bien pensée et (presque) prête à l’emploi

Ce que j’adore en découvrant le kit ALIZÉ, c’est sa simplicité. Pas besoin d’être menuisier ni de tout démonter pendant des heures. Van d’Évasion livre le mobilier déjà monté : un ravissant coin repas en U qui se transforme en lit pour deux (180×120 cm), un meuble cuisine prêt à accueillir évier et gaz. Ce kit comprend aussi une colonne prévue pour intégrer un frigo et une table FIAMMA utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur. Le tout s’installe sans outil, grâce à un système de fixations rapides à vis à poignée. Ajoutez quelques options comme les coussins literie (+ 690 €) ou une finition en stratifié « chêne bardolino » et vous voilà en route vers les lacs, les forêts ou les plages avec un aménagement digne des meilleurs vans pro, mais sans exploser votre budget.

Un kit modulable pour vans comme pour fourgons

Vous avez un van classique ? Le kit est prévu avec des modules adaptés en largeur et en hauteur. Vous avez plutôt un fourgon type Peugeot Expert ou Trafic ? Pour 480 € supplémentaires, Van d’Évasion adapte le gabarit à votre véhicule (190 × 140 × 45 cm). Chaque pièce du kit est optimisée pour gagner un maximum d’espace, tout en gardant du rangement astucieux et une belle circulation à l’intérieur du véhicule. Et petit bonus : une vidéo tuto claire et bien faite accompagne l’installation, comme le montre cette vidéo YouTube. Promis, même sans être bricoleur, c’est tout à fait faisable !

Ce que contient exactement le kit ALIZÉ

Élément inclus Détail technique Coin repas convertible en lit En U – couchage 180 × 120 cm (ou 190 × 140 pour fourgon) Table FIAMMA amovible Utilisable dedans ou dehors avec pied tripode (optionnel) Meuble cuisine Prévu pour évier, gaz, réserve d’eau (pack équipement en option) Meuble colonne 2 portes + emplacement frigo compression type NRX50/EL49 Fixations rapides Vis à poignée, sans outil, démontage facile Coussins (option à +690 €) Mousse HR 35 kg/m3, housse zippée, fabrication française Finitions Bois flotté ou chêne bardolino stratifié Montage Livré assemblé – adaptation facile – tuto vidéo fourni

Un choix français, local et durable

Ce qui distingue Van d’Évasion, c’est aussi son ancrage local. Les kits sont conçus à Digne-les-Bains, dans des ateliers équipés d’une fraiseuse numérique (CNC), qui garantit précision et faible déperdition de matière. Le bois est léger, moins énergivore sur la route, et les composants sont choisis pour leur résistance dans le temps. L’équipe mise sur la proximité avec ses clients, et propose même des rendez-vous le samedi, pour les futurs baroudeurs qui ont uniquement le week-end pour préparer leur projet.

D'ailleurs, Fourgonlesite en parlait dans cet article : ce genre de kit amovible, sans homologation, est un excellent compromis pour débuter dans la vanlife sans se ruiner ni s'engager dans un chantier interminable. Pour en savoir davantage, je vous propose de découvrir le kit sur le site officiel de Van d'Évasion. Et vous, seriez-vous prêt à transformer votre fourgon en van de rêve avec ce kit ALIZÉ 100 % fabriqué en France ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ?