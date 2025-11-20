Allergie, épilepsie… elle fabrique des protège-ceintures de sécurité pour les premiers secours

En France, seuls 40 % des citoyens sont formés aux gestes de premiers secours, rappelle La Croix-Rouge Française. Ce n’est pas suffisant ! Cependant, formés ou non, les premiers secours sont souvent confrontés à un problème majeur : l’ignorance des pathologies de la victime prise en charge. Pour palier ce manque essentiel, une habitante de Soignies (Belgique), Delphine Kestemont a inventé un protège-ceinture de sécurité qui affiche les informations médicales vitales d’un passager en cas d’accident. Lorsque j’ai découvert cette invention, je me suis dit qu’elle était une véritable solution de premiers secours. Les protège-ceintures sont d’ailleurs déjà disponibles dans sa boutique Idelfyn.com. Vendus quelques euros, ces protège-ceintures personnalisés pourraient même, à terme, être reconnus par l’Association Nationale des Premiers Secours tant leur utilité est évidente. Les gestes de premiers secours, rappelés notamment sur le site du ministère de l’Intérieur, reposent sur une règle simple : agir vite, avec les bonnes informations. Et, croyez-moi, lorsqu’on voit ce que j’ai vu un jour à Réau, on comprend immédiatement pourquoi cette invention pourrait sauver des vies. Décryptage.

Quand l’information médicale manque, les secondes deviennent longues

Un après-midi, à Réau, une personne âgée s’est effondrée, au volant. Cette personne, très affaiblie, ne pouvait plus parler. J’ai vu le désarroi dans les yeux des secours car ils ignoraient si elle était diabétique, sous anticoagulants, porteuse d’un pacemaker… Jusqu’au moment où un pompier a trouvé une petite carte glissée dans son portefeuille. Une simple fiche, écrite à la main, indiquant ses traitements. Sans elle, les minutes auraient été interminables et elle aurait pu perdre la vie ! En voiture, c’est encore pire. Une ceinture de sécurité, on la voit immédiatement. Un portefeuille, beaucoup moins. Les victimes sont parfois inconscientes ou trop choquées pour s’exprimer. Or, les secours ont besoin de ces informations dans les 30 premières secondes. Dans mon engagement avec l’association Victimes et Avenir, je vois souvent combien ces détails changent tout dans la prise en charge. Passons à la présentation concrète de cette invention.

Une invention simple, efficace… et bien pensée

L’idée de Delphine est d’une logique implacable : un protège-ceinture coloré, visible d’un seul coup d’œil, qui indique des mentions vitales :

Allergie à un médicament

Épilepsie

Pacemaker ou stimulateur cardiaque

Troubles de la coagulation

Autisme, TSA ou troubles de la communication

Pathologies chroniques ou traitements lourds

Ses protège-ceintures fonctionnent comme un raccourci médical : deux secondes de lecture, et les secours savent ce qu’ils peuvent faire… ou ne doivent surtout pas faire. Et, pour les passionnés d’inventions utiles au quotidien, cela rejoint parfaitement d’autres innovations que nous vous présentions déjà sur NeozOne. C’est le cas du LifeVac, l’outil qui désobstrue les voies respiratoires, ou encore Resqme, le petit outil à 10 € qui sauve des vies depuis 15 ans.

Ce qu’il faut retenir en un clin d’œil

Protège-ceintures personnalisés, visibles instantanément

Informations médicales vitales lisibles en 2 secondes

en 2 secondes Très utile en cas d’accident, malaise, perte de connaissance

Compatible enfants, adultes, handicaps invisibles

Déjà disponible à la vente

Pourquoi cette invention pourrait devenir un futur standard des premiers secours ?

Parce qu’elle répond à un vrai besoin. Et qu’elle fait gagner du temps aux secours. Mais, également, car elle protège les victimes silencieuses, celles qui ne peuvent plus parler. Enfin, et c’est important : elle s’inscrit dans la démarche officielle de diffusion des bons réflexes, comme ceux enseignés dans les « gestes qui sauvent » par le ministère de l’Intérieur. À mes yeux, cette invention coche toutes les cases pour entrer dans les outils reconnus des premiers secours. Peut-être même bientôt par l’ANPS. En attendant, on peut déjà se les procurer sur Idelfyn.com et équiper nos proches les plus vulnérables. Et vous, pensez-vous qu’un simple protège-ceinture médical pourrait vraiment faire la différence lors d’un accident ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !