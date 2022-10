AllWater : un mur d’eau pour isoler les maison, l’invention oubliée d’un ingénieur hongrois

Comment isoler sa maison afin qu’elle garde la chaleur ou la fraîcheur selon les saisons ? C’est évidemment une question d’actualité, que ce soit en été ou en hiver… En 2015 déjà, cette question avait intéressé un architecte hongrois car il avait imaginé d’immenses murs de verre, remplis d’eau qui chauffe ou refroidit, pour isoler les murs d’une maison. Et si finalement, cette invention ancienne de 7 ans, était une solution d’isolation, qui ferait office de climatisation ou de chauffage presque naturels ? Le concept est original, et les murs d’eau donneraient une touche esthétique non négligeable à tout bâtiment qui s’en parerait… Découverte.

Comment ça marche ?

Matyas Gutai était, en 2015, un jeune architecte hongrois, quand il a inventé une solution constructive d’eau et de verre. Il a imaginé un concept de maison aquarium dont les murs extérieurs seraient isolés avec du verre et de l’eau. Son concept, appelé AllWater Panel, est décrit ainsi : “L’eau est un formidable distributeur de chaleur : elle la collecte et la redistribue rapidement, avec une efficacité supérieure aux matériaux classiques.” Selon lui, les solutions lourdes comme la brique ou le béton offrent des capacités de stockage de chaleur correctes, mais ce n’est pas optimal et aussi, assez cher. La solution qu’il proposait se présentait comme une construction légère, comme si l’on installait un double vitrage, mais sur les murs.

Quelle résistance pour ces murs de verre ?

Le panneau se présente sous la forme de deux parois vitrées dont l’une peut être opaque, d’une épaisseur de 5 centimètres, et d’une lame d’eau insérée entre les deux. La structure est livrée vide, donc légère et facile à manipuler, puis remplie d’eau une fois installée sur le mur porteur. Le volume d’eau de l’intégralité de la structure est connecté, ce qui veut dire qu’en cas de chaleur ou de refroidissement, c’est le volume d’eau entier qui réagit et donc fluctue. L’architecte expliquait aussi que son concept provoquait “un microclimat idéal” grâce à “une parfaite régulation de la température de l’air et des surfaces”.

Quelles économies avec ce système ?

Toujours selon l’inventeur, puisqu’apparemment cela n’a jamais été commercialisé, le mur d’eau isolant aurait permis de réaliser environ 40% d’économies sur le chauffage et la climatisation réunis. En les combinant à un système géothermique ou à des panneaux photovoltaïques, ils pourraient même couvrir les besoins totaux en électricité. De plus, ces murs de verre auraient l’avantage d’avoir une forte résistance mécanique, ce qui en ferait de parfaits matériaux sur les zones sismiques. Enfin, le verre ayant une meilleure résistance au feu, ces murs seraient également efficaces pour lutter contre les incendies…

L’idée peut sembler étrange, mais elle pourrait parfaitement être utilisée sur des façades ou des toitures qui nécessitent de la lumière et de la transparence. A l’époque de son invention, il avait obtenu une subvention de l’Union Européenne de 50 000€ et cherchait des partenaires pour commercialiser sa solution… Apparemment ce ne fut pas le cas, puisque cette invention serait tombée aux oubliettes ! Dommage, c’est plutôt intéressant comme concept non ? Plus d’informations : allwater.hu