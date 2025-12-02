Alpen dévoile une fenêtre triple vitrage plus mince, plus légère et beaucoup plus isolante

Quand on voit arriver les premières gelées sur Réau, on comprend vite pourquoi la nouvelle fenêtre triple vitrage « mince » d’Alpen High Performance Products, attire autant l’attention. Plus légère, plus isolante, et surtout plus fine que les triples vitrages classiques, elle s’appuie sur des avancées technologiques validées par le Lawrence Berkeley National Laboratory. Le rapport TREMI 2020 du ministère de la Transition écologique, accessible sur ce document, rappelle qu’un foyer français sur trois vit encore dans une passoire thermique. Et, quand on connaît les récentes innovations sur les matériaux isolants, notamment celles dont nous vous parlions dans notre article, on comprend que les fenêtres jouent désormais dans la cour des grands. Pour en savoir plus sur Alpen et sa technologie, leur site officiel est disponible sur cette page. Présentation.

Un vitrage plus fin, mais une isolation impressionnante

Le premier atout de cette fenêtre, c’est bien sûr son épaisseur réduite. Grâce à l’intégration d’un verre ultrafin comparable à celui utilisé sur nos smartphones, le produit affiche un poids nettement inférieur à celui des triples vitrages traditionnels. De quoi changer la donne pour les rénovations, notamment dans nos vieilles maisons franciliennes où chaque kilo de matériaux compte. Ce vitrage mince permet de conserver les cadres existants, évitant ainsi des travaux lourds et coûteux, comme le souligne aussi le Berkeley Lab dans son analyse

Une réduction des pertes de chaleur bienvenue pour l’hiver

Quand on sait que les fenêtres représentent jusqu’à 15 % des pertes thermiques d’un logement en hiver, difficile de passer à côté d’une innovation comme celle-ci. Alpen annonce un gain énergétique qui pourrait rivaliser avec celui des murs ultra-isolants, tout en améliorant l’acoustique et la résistance aux intempéries. Pour les curieux, notre article « quelques conseils pour bien choisir sa fenêtre », permet d’avoir un premier aperçu avant de se lancer. Et, pour ceux qui vivent comme moi à proximité d’un site aéronautique où les moteurs chantent parfois un peu trop fort, l’isolation phonique a vraiment son importance.

Que faut-il retenir ?

Triple vitrage mince plus léger et plus simple à installer

Performances thermiques supérieures à celles de nombreux triples vitrages classiques

Compatible avec les cadres existants

Réduction nette du bruit extérieur

Développé avec les technologies issues de la recherche américaine

Le saviez-vous ? Un vitrage ultrafin peut être plus résistant qu’un verre épais, grâce à la tension interne générée lors de sa fabrication.

Pourquoi cette fenêtre pourrait changer la rénovation énergétique cet hiver ?

La sortie de cette fenêtre tombe au meilleur moment, alors que les températures chutent et que les Français cherchent à réduire leurs dépenses de chauffage. Grâce à cette innovation portée par Alpen, confirmée par les travaux du Berkeley Lab et appuyée par l’expertise industrielle de Corning, la rénovation pourrait enfin devenir plus simple et plus accessible. Pour plus de détails sur Alpen et leur technologie, leur site est accessible ici. Et vous, seriez-vous prêts à franchir le pas pour gagner en confort et économiser sur votre facture d’énergie cet hiver ? Que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !