Alukov dévoile un carport solaire pour les camping-cars et les vans aménagés

Force est de reconnaitre que de nombreux propriétaires de vans et camping-cars souhaitent doter leurs véhicules et leurs espaces de stationnement de solutions solaires performantes, fiables et esthétiques. C’est justement pour satisfaire ce désir qu’Alukov a mis au point le carport Camper Solar. Il s’agit d’un abri solaire qui arbore une conception robuste et élégante. Conçu pour abriter les véhicules de loisirs, il propose une protection efficace contre les rayons du soleil et les intempéries. Sa structure en aluminium anthracite, au style intemporel, s’intègre à différents environnements architecturaux.

Plusieurs versions

Au-delà de sa fonction de protection, ce carport intègre des panneaux solaires photovoltaïques. Il est question de modules verre-verre qui laissent passer environ 12 % de la lumière. Cela permet de produire de l’électricité verte tout en conservant une certaine luminosité sous l’abri. Bref, il s’agit d’une solution idéale pour les camping-caristes soucieux de la protection de l’environnement. Le Carport Camper Solar se décline en trois versions, adaptées à différentes tailles de véhicules et niveaux de production énergétique. Le Carport Camper Solar 12 L mesure 3 640 × 7 130 × 3 400 mm. Ce modèle convient aux petits camping-cars. Il intègre 12 panneaux solaires qui totalisent une puissance de 5,22 kW.

Réduire la dépendance au réseau

Le Carport Camper Solar 14 L est plus spacieux avec des dimensions de 3 640 × 8 300 × 3 400 mm. Cette version fournit jusqu’à 6,09 kW. De plus, elle intègre un système de collecte des eaux pluviales, lesquelles peuvent servir à des usages domestiques ou au nettoyage du véhicule. De son côté, le Carport Camper Solar 16 L est destiné aux grands camping-cars. Il mesure 3 640 × 9 470 × 3 400 mm et accuse une puissance de 6,96 kW. Sa superficie plus étendue permet une meilleure production énergétique et offre une protection renforcée. Chaque version est conçue pour donner aux utilisateurs la possibilité de réduire leur dépendance au réseau électrique et d’économiser sur leurs factures d’énergie.

Une solution écologique et flexible

Selon Zdenek Novak, directeur des marchés internationaux chez Alukov, l’objectif de ce nouveau produit est de marier le mode de vie nomade des camping-caristes avec les technologies énergétiques modernes. « Avec le Carport Camper Solar, nous voulons combiner le style de vie caravane avec une technologie énergétique durable », a-t-il déclaré. En effet, en produisant de l’électricité à partir du soleil, il contribue à la réduction des émissions de CO₂. L’entreprise met également en avant la flexibilité de la solution.

D’après elle, les dimensions sont personnalisables en fonction des besoins spécifiques de chaque client. Plus d’infos : alukov.ch. Comment trouvez-vous ce carport pour le parking de votre véhicule et la production d’énergie ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .