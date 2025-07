Amani de Renson dévoile une pergola bioclimatique qui se transforme en pièce secondaire

En cette fin juillet, on ne peut pas dire que le soleil et la chaleur nous écrasent ! En région parisienne, où je vis, il pleut sans discontinuer depuis plusieurs jours : mon jardin et ma pelouse remercient la météo ! Mais, pour les soirées en terrasse, il va falloir attendre un peu ! Alors, je rêve devant les tonnelles et les pergolas ! L’une d’elles m’a tapée dans l’œil et elle a été lancée en grande pompe lors du salon R+T 2024 à Stuttgart. Elle, c’est la pergola bioclimatique Amani de la marque Renson qui nous vient tout droit de Belgique, qui pourtant n’est pas le pays le plus ensoleillé au monde.

Son prix ? On l’ignore, mais comptez un budget modulable selon vos choix, les dimensions et les options, mais on parle clairement ici d’un produit haut de gamme. En contrepartie, vous obtenez un abri 4 saisons, en aluminium premium, au design minimaliste et garanti 10 ans. L’objectif de Renson ? « Créer des espaces de vie sains » et franchement, quand on découvre Amani, on a envie de déménager direct dans notre jardin. Présentation.

Un design sur-mesure pour une terrasse qui a du style

Première impression ? Épurée, sans vis apparentes, tout en finesse. Un peu comme une sculpture moderne, mais on peut y siroter un thé, à l’abri du vent ou du soleil. L’atout majeur d’Amani, c’est sa personnalisation quasi infinie : les colonnes peuvent être repositionnées, les parois habillées de stores, rideaux, panneaux coulissants, voire de revêtements muraux pour un effet cocon. On peut même y intégrer des chauffages, haut-parleurs et jeux de lumières ! Le tout reste fluide, élégant, parfaitement intégré à l’environnement. Que vous ayez une terrasse urbaine, un jardin zen ou une piscine avec vue, Amani se fond (ou se distingue) avec classe.

Une pergola pensée pour toutes les saisons et tous les usages

Côté technique, Renson n’a pas lésiné. Amani résiste aux intempéries, même au bon gros mistral du sud ou aux giboulées de mars. Ses lames de toit sont 100 % étanches, testées en soufflerie et surtout orientables pour moduler lumière, ventilation et ombrage. En somme, c’est vous qui commandez le climat sur votre terrasse (ne manque plus qu’un bouton pour éloigner les moustiques, mais on y croit). Et, parce que le confort passe aussi par l’ambiance, Amani propose un éclairage subtil à composer selon vos goûts : architectural, d’ambiance ou ciblé… pour lire, dîner, ou simplement admirer votre salon d’extérieur devenu œuvre d’art.

Une extension naturelle de la maison pensée pour durer

Amani n’est pas seulement une pergola. C’est un véritable espace de vie, modulable et harmonieux, qui vous suit toute l’année. En hiver, vous vous y glissez avec un plaid. En été, vous y organisez un barbecue digne d’un magazine déco. Et, entre les deux ? Vous y profitez d’un lieu de détente, d’échanges et de contemplation, que vous avez modelé à votre image. Comme le souligne Renson, chaque élément a été pensé pour offrir confort, durabilité et esthétisme, sans compromis. Une vision qui séduit déjà particuliers exigeants, hôtels, espaces bien-être et architectes.

Et nous, on ne peut qu'applaudir, cependant la marque ne communique pas de prix ! Et, je me dis que cela ne doit pas être donné ! Pour en savoir plus ou établir un devis, jetez un œil au site officiel de Renson renson.net – Pergola Amani.