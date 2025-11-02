AMATOXtest, un test qui détecte les toxines contenues dans les champignons et les urines

J’adore les champignons, j’en mangerais tous les jours si je pouvais ! Juste revenus avec un peu d’ail, de persil et de beurre, c’est une pure merveille. Quand j’étais petite, j’allais aux cèpes, aux girolles ou aux morilles avec mon grand-père, et j’adorais les cueillir dans les sous-bois, en rêvant déjà à l’omelette baveuse que préparerait ma grand-mère. Mais, je me souviens aussi de sa mise en garde : « celle-là, tu n’y touches jamais, elle pourrait empoisonner un éléphant ! », disait-il en désignant une amanite phalloïde. D’ailleurs le ministère de la Santé rappelle que les intoxications fongiques restent fréquentes chaque automne en France. Une invention pourrait permettre de déjouer les pièges d’une intoxication ! Elle s’appelle AMATOXtest et je pense qu’elle devrait être dans les poches de tous les cueilleurs de champignons. Intrigués ? Je vous la présente immédiatement.

AMATOXtest qu’est-ce que c’est ?

L’AMATOXtest est une invention très sérieuse, développée par le USDA Agricultural Research Service. Concrètement, c’est un petit dispositif capable de détecter la présence d’amatoxines, ces poisons mortels contenus dans certaines amanites dans les champignons ou dans les urines. Son prix ? Environ 30 $ (soit 28 € environ). Il s’utilise aussi facilement qu’un test de grossesse : un peu de champignon ou d’urine sur la bandelette, dix minutes d’attente, et le verdict tombe.

Pourquoi ce test pourrait-il sauver des vies ?

En pleine saison des champignons, c’est peut-être le bon moment pour savoir que cela existe ! Pour rappel, les amatoxines, responsables de plus de 90 % des décès liés à l’ingestion de champignons toxiques. Comme l’explique une étude scientifique publiée dans la revue Toxins, ce test permet d’identifier la présence d’amanitine dans les urines humaines ou animales en moins de dix minutes, sans appareil sophistiqué. Autre avantage : il fonctionne même plusieurs jours après l’ingestion. Autant dire qu’il pourrait sauver bien des vies, humaines comme animales ! D’après les chercheurs, il s’agit d’une avancée majeure, car jusqu’ici les analyses nécessitaient du matériel de laboratoire coûteux. Et, si vous pensez que ce n’est qu’un gadget, une autre étude parue sur ScienceDirect confirme la fiabilité de ce dispositif, capable de détecter les toxines dans des quantités infimes de tissus.

Un allié précieux pour les cueilleurs et les vétérinaires

Chaque année, des milliers de personnes et d’animaux sont victimes d’intoxications fongiques. Et, entre nous, qui n’a jamais hésité devant un champignon trouvé au détour d’un sentier ? Moi la première ! L’AMATOXtest pourrait bien devenir l’ange gardien des amateurs de cueillette, des randonneurs et même des vétérinaires confrontés à des chiens un peu trop curieux. Facile à transporter, il tient dans la poche du panier de cueillette et permet d’éviter de confondre un bolet avec une amanite redoutable.

Pour l'instant, il reste surtout diffusé aux États-Unis, mais il est déjà disponible à la commande en ligne pour 30 $ (28 €). Et, pour les plus prudents, Service-public.fr rappelle qu'en cas de doute, il faut toujours montrer sa récolte à un pharmacien ou à un mycologue avant de la consommer. Alors, entre la cueillette nostalgique et la prudence moderne, seriez-vous prêts à glisser un AMATOXtest dans votre panier à champignons ?