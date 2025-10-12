Anod dévoile l’Hybrid 2, un vélo électrique qui fonctionne sans batterie, ni métaux rares

Et si le vélo électrique du futur n’avait ni batterie ni métaux rares ? C’est le pari audacieux (et 100 % français) d’Anod avec son Hybrid 2 !

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 12 octobre 2025
Le vélo Anod Hybrid 2 est un vélo à supercondensateur.
Le Anod Hybrid 2 est un vélo électrique à supercondensateur, sans batterie lithium polluante. Crédit photo : Anod

Sur le marché déjà bien encombré du vélo électrique, l’entreprise vendéenne Anod joue les électrons libres avec son Hybrid 2, un modèle d’un nouveau genre, proposé à 2 990 € sur le site officiel. Ici, pas de batterie lithium-ion ni de métaux rares : la marque mise sur des supercondensateurs hybrides. Une technologie inédite dans le domaine du deux-roues, déjà utilisée dans l’aéronautique ou l’industrie spatiale. Concrètement, ces supercondensateurs stockent l’énergie de manière électrostatique, sans réaction chimique, supprimant ainsi tout risque d’emballement thermique ou d’incendie. Ils se rechargent à 80 % en 15 minutes et atteignent 100 % en 25 minutes, offrant une autonomie jusqu’à 100 km selon le mode choisi. Ajoutez à cela un moteur arrière de 1 000 W en pic, un couple de 60 Nm et une transmission par courroie sans entretien : vous obtenez un vélo capable de conjuguer performance, sécurité et durabilité, sans compromis. Présentation.

Une révolution écolo, née de la Vendée

Quand on découvre ce vélo, difficile de ne pas sourire : enfin une innovation utile, française et écoresponsable ! Conçu et assemblé en Vendée, l’Hybrid 2 vise à prouver qu’on peut produire localement, sans dépendance à l’Asie, ni extraction polluante de métaux rares. En bannissant le lithium, Anod s’attaque à un problème de fond. Les batteries lithium-ion, omniprésentes dans nos trottinettes, voitures et smartphones, sont aujourd’hui pointées du doigt pour leur risque d’incendie et leur impact environnemental. Anod propose, par conséquent, une alternative durable, fruit de trois ans de recherche. Le supercondensateur SAFE (pour Safe And Fast Energy) peut supporter 5 000 cycles de charge, soit près de 180 000 km d’usage théorique, contre à peine 1 000 pour une batterie classique. Une durée de vie dix fois supérieure, et un vrai pas vers une mobilité propre et raisonnée. Pour mieux comprendre cette prouesse, nous vous en parlions dans cet article : comment fonctionnent les vélos électriques sans batterie ni lithium à supercondensateurs ?

Une femme met son casque sur son vélo.
Le nouveau modèle de Anod, l’Hybrid 2 est un vélo électrique à supercondensateur. Crédit photo : Anod

Les points clés du vélo Hybrid 2

Caractéristiques Détails
Prix 2 990 €
Énergie Supercondensateurs hybrides (SAFE 216 Wh)
Recharge 80 % en 15 min / 100 % en 25 min
Autonomie Jusqu’à 100 km (selon mode d’assistance)
Moteur 1 000 W en pic – 60 Nm
Poids 21 kg
Garantie 10 ans sur le cadre et la batterie
Fabrication Assemblé en Vendée, 100 % française

Ajoutez à cela une application connectée avec GPS intégré, récupération d’énergie au freinage et un antivol intelligent. Vous obtenez ainsi un vélo pensé pour durer… et pour rassurer les plus distraits d’entre nous (je plaide coupable : j’oublie souvent d’enlever la clé du cadenas !).

L’Hybrid 2 : et si c’était ça, le vrai futur du vélo électrique ?

Je dois avouer que ce vélo coche presque toutes mes cases : technologie verte, production française, et une vraie réflexion sur la sécurité. Ce n’est pas juste un gadget pour bobos écolos, c’est un symbole d’autonomie et d’ingéniosité. Je pense qu’Anod réussit le pari de réconcilier innovation et durabilité, sans tomber dans le greenwashing. Si cette technologie tient ses promesses, elle pourrait bien inspirer d’autres fabricants de mobilité légère, voire les constructeurs automobiles eux-mêmes.

Infographie : un vélo électrique sans batterie ni métaux rares, conçu en France, alimenté par des supercondensateurs hybrides rechargeables en 25 minutes.
Infographie : un vélo électrique sans batterie ni métaux rares, conçu en France, alimenté par des supercondensateurs hybrides rechargeables en 25 minutes. Crédit infographie : neozone.org

En attendant, je garde un œil curieux sur leur site officiel anod.com, je pourrais bien craquer pour un essai sur les petites routes de Réau ! Et vous, seriez-vous prêt à troquer votre vélo électrique classique contre un modèle sans batterie, plus sûr et made in France ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

