Antistatic Solar Armor 2.0, un « bouclier » qui préserve l’efficacité des panneaux solaires

Face au risque d’encrassement des panneaux photovoltaïques, le spécialiste portugais des solutions de nettoyage pensées pour l’industrie photovoltaïque, Chemitek Solar, propose une réponse de pointe : l’Antistatic Solar Armor 2.0. Annoncé il y a quelques jours, ce nouveau revêtement antistatique et anti-salissures sera officiellement lancé lors du salon Intersolar Europe 2025. Conçu pour préserver la propreté des modules solaires, ce nouveau produit promet efficacité, facilité d’utilisation et respect de l’environnement.

Préserver le rendement des installations solaires

L’Antistatic Solar Armor 2.0 est une solution conçue pour être diluée dans l’eau à raison de 1 kg pour 1 000 litres d’eau. Facile à appliquer, à l’aide d’un robot ou d’une brosse, il ne nécessite aucun rinçage après sa mise en œuvre. Sa formule auto-nivelante assure une répartition uniforme sur le panneau solaire, garantissant une protection efficace contre les salissures. Ce produit reste efficace pendant au moins un an, ce qui correspond au cycle de nettoyage annuel des installations photovoltaïques. Elle simplifie ainsi l’entretien et aide à garder la performance des modules photovoltaïques. « Cette nouvelle version protégera les modules de manière prolongée entre les nettoyages, minimisant ainsi les pertes dues aux salissures tout au long de l’année », a déclaré César Martins, PDG de Chemitek.

Un meilleur rendement opérationnel

En milieu extérieur, les panneaux photovoltaïques sont constamment exposés à divers agents salissants : poussière, pollen, fientes d’oiseaux, résidus organiques, etc. Ces dépôts réduisent progressivement leur efficacité en limitant leur capacité à capter la lumière solaire. Grâce à ce revêtement antistatique et antiadhérent performant, il serait possible d’atténuer ce phénomène désagréable. Les modules restent ainsi propres plus longtemps, garantissant une capacité de production d’énergie optimale sur le long terme. Selon Chemitek Solar, l’Antistatic Solar Armor 2.0 augmente le rendement des installations photovoltaïques jusqu’à 5 %. Cela offre un avantage opérationnel intéressant aux exploitants de parcs solaires.

Une solution certifiée et respectueuse de l’environnement

L’Antistatic Solar Armor 2.0 est une solution biodégradable, non toxique et sans solvants. De plus, elle ne comporte pas d’ammoniaque et affiche un pH neutre, ce qui la rend parfaitement adaptée aux modules photovoltaïques puisqu’elle ne risque pas d’altérer leurs composants. Certifié TÜV, ce produit assure sécurité et fiabilité, et permet de préserver la garantie constructeur des panneaux. Chemitek Solar prévoit de proposer le nouveau revêtement dans des conteneurs de 2 kg, 5 kg, 20 kg et 1 000 kg.

Enfin, sachez que l'Antistatic Solar Armor 2.0 convient aussi bien aux installations solaires domestiques qu'aux centrales photovoltaïques à grande échelle. Plus d'infos : chemitek.pt.