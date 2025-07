Apnepoz, l’invention française d’une ceinture anti-ronflement et anti-apnée du sommeil

En France, 1,8 million de patients seraient actuellement traités par pression positive continue pour un syndrome d’apnées du sommeil, selon l’INSERM. Pour avoir connu l’apnée du sommeil à une période de ma vie, j’ai vécu l’enfer de la machine à oxygène et du masque qui me transformait chaque soir en alien, ou en avion nocturne ! Et, si la solution à vos nuits agitées se cachait dans… une ceinture ? Voici Apnepoz, un dispositif médical inventé par Philippe Grise, ancien chirurgien urologue du CHU de Rouen, désormais installé à Jullouville, près de Granville. Cette ceinture anti-ronflement, au tarif actuellement non précisé sur le site officiel, mise tout sur une approche simple et sans électronique : empêcher la position sur le dos, la plus propice aux apnées du sommeil et aux ronflements. Elle est fabriquée en France et a déjà séduit plus de 200 utilisateurs. Une invention pleine de bon sens, à découvrir sur le site officiel : apnepoz.com. Je vous la présente immédiatement.

Un ancien chirurgien à l’origine de cette invention ingénieuse

Philippe Grise n’est pas un inventeur débutant. Passionné de voile et habitué à la recherche médicale, il a déjà déposé de nombreux brevets dans sa carrière, notamment pour des dispositifs urologiques et pour sa ceinture. Mais, c’est en souffrant lui-même d’apnée du sommeil qu’il a décidé de se pencher sur ce problème qui touche plus d’un million de personnes en France. Face aux solutions classiques comme les masques PPC bruyants, contraignants, ou dispositifs encombrants, il n’a pas trouvé chaussure à son pied. Alors, il a pris le problème à bras-le-corps : « Les nuits sur le dos favorisent l’obstruction des voies respiratoires. La seule solution naturelle, c’est de dormir sur le ventre ou sur le côté », explique-t-il dans un article publié sur LinkedIn. D’où son idée de créer une ceinture qui empêche simplement de se retourner sur le dos pendant la nuit.

Comment fonctionne la ceinture Apnepoz ?

La ceinture Apnepoz repose sur un principe très simple, mais redoutablement efficace. Elle se compose de trois appuis souples : un placé dans le dos et deux sur les côtés. Ces appuis, réalisés avec des balles d’entraînement et des élastiques de couture, bloquent les mouvements et forcent à rester dans une position ventrale ou semi-latérale, naturellement plus sûre pour la respiration. Souple, lavable, ajustable et sans la moindre électronique, la ceinture mise tout sur la simplicité d’usage. Philippe Grise lui-même affirme totalement avoir supprimé ses apnées du sommeil lors des tests médicaux avec ce dispositif. Et, pour ceux qui s’interrogent : oui, elle est fabriquée en France, près de Châtellerault, avec des fournisseurs locaux pour les pièces textiles et élastiques.

Les points forts de la ceinture Apnepoz :

Inventée par un ancien chirurgien français

Principe simple : empêcher la position dorsale durant la nuit

Sans électronique, silencieuse et discrète

Composée de balles d’entraînement et d’élastiques de couture

Fabriquée en France (près de Châtellerault)

Lavable, souple et ajustable à la morphologie

Déjà testée avec succès sur plus de 200 utilisateurs

Brevetée

Une solution prometteuse pour retrouver des nuits paisibles

Ce qui séduit dans cette ceinture, au-delà de sa fabrication française, c’est son approche naturelle et minimaliste. Pas besoin de machines, de câbles ou d’écrans lumineux : elle mise sur un principe mécanique, doux, mais efficace. Et, avec une telle simplicité d’usage, elle pourrait bien séduire ceux qui, comme Philippe Grise, n’en peuvent plus des dispositifs invasifs ou bruyants. Reste à savoir si elle conviendra à tous les profils… Mais, une chose est sûre : si vous souffrez de ronflements ou d’apnées positionnelles, cela mérite sans doute d’y jeter un œil.

Et, si l’aventure vous tente, vous pouvez en savoir plus sur le site officiel : apnepoz.com. Alors, seriez-vous prêt à troquer votre masque bruyant contre une ceinture française, simple et silencieuse, pour mieux dormir ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !